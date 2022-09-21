Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı çıktı mı, son bölümde neler oldu?
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ATV'nin beğenilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 1. bölümü bugün ekranlara geldi ve dizinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı çıktı mı, son bölümde neler oldu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak, fragman yayınlandı mı? İşte detaylar...
Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer almaktadır. Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı çıktı mı, son bölümde neler oldu?
Ben Bu Cihana Sığmazam her hafta Salı günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.
Ben Bu Cihana Sığmazam bugünkü 1. bölümün ardından 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
15 yıl önce öldü gösterilerek Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk, kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Elbette, herkes tarafından öldü bilinen bir adamın, 15 yıl sonra birdenbire ortaya çıkmasının sonuçları olacaktır. Cezayir'in kanlı canlı karşısında olduğunu gören ailesi de büyük bir şok geçirir. Yalnızca aile değil, 15 yıl önce İstanbul'u terk edip giden "Şehrin Sahibi"nin geri dönüşü, yeni sahipleri de rahatsız edecektir. Cezayir, şimdi hem bir yandan on beş yıllık yokluğunun sebeplerini ailesine açıklayıp, yeniden kabulünü sağlamak, hem gelişiyle rahatsızlık verdiği mafya gruplarıyla mücadele etmek, hem de CIA'in tuzaklarından kendisini ve ailesini korumak zorundadır.
Oktay Kaynarca - Cezayir Türk / Temur Turan
Ebru Özkan Saban - Leyla Türk
Pelin Akil - Firuze Turan
Işıl Yücesoy - Gülendam
Ali Seçkiner Alıcı - Kurban Baba
Hakan Karahan - Dumrul
Erkan Sever - Orhan
Ragıp Savaş - Atakan
Gülenay Kalkan - Elmas
Eren Vurdem - Azamet
Aslı Sevi - Azade
Kerem Kupacı - Ethem
Ziya Kürküt - Bekir
Pelin Uluksar - Süheyla
Mina Derman - Suna
Batuhan Sezer - Ömer Asaf
Değer Alp - Canan
Başak Kıvılcım Ertanoğlu - Zühre
Burcu Binici - Meltem
Ömer Kurt - Kerim
Mert Kırlak - George Bagnall
Umut Mirza - Necip
Selçuk Kılıç - Birkan
Ahmet Yıldırım - Cafer
Tanıl Yöntem - Canberk
Doruk Öztürk - Şamil
Osman Albayrak - Beyler Divanı Azer
Melisa Duru Ünal - Mercan
Aylar Melayeva - Sevim
Hanbey Oğuzhan Çoban - Besim
Mirza Bahattin Doğan