ATV'nin beğenilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 17. bölümü bugün ekranlara geldi ve dizinin 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı çıktı mı, son bölümde neler oldu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak, fragman yayınlandı mı? İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer almaktadır. Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı çıktı mı, son bölümde neler oldu?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ben Bu Cihana Sığmazam her hafta Salı günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ben Bu Cihana Sığmazam bugünkü 17. bölümün ardından 18. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bölüm sonunda fragmanın çıkması bekleniyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezayir ara bulmaya çalışıyor

Cezayir, Tatavlalı'nın kan dökmesine rağmen Tatavlalı'ya bir teklifle gider ve onunla sulh sağlamanın yolunu bulmaya çalışır. Cezayir'in çevresi bu teklife sıcak bakmaz. Tatavlalı, Cezayir'den gelen teklifi kendi lehine çevirir ve gizlice Cezayir'in mahremine sızarak onun sırlarını ele geçirmeye çalışır.

Leyla ve Firuze resim galerisinde karşılaşınca ortam gerilir. Leyla, Firuze'yi Gülendam'ın şüpheleri üzerinden suçlarken Firuze, Leyla'yı hiç beklemediği bir yerden vurur. Firuze, Leyla'nın şüphelerini ailesinden birinin üzerine çeker. Leyla'nın aklına giren bu şüpheyi Cezayir temizlemeye çalışır.

Jean Luc, Firuze'ye gerçekleri itiraf etmesi için son bir şans verse de hep peşindedir. Firuze, masumiyetini kanıtlamaya çalışır ve tüm tehlikeleri göze alarak Jean Luc'un yaşadığı yere gider. Cezayir, Firuze'nin yeğeniyle buluşacağını haber alınca hemen yola koyulur. Zira Firuze ve Jean Luc arasında hesap edilemeyen durumlar her an olabilir.

Tatavlalı, Cezayir'in sırlarını elde edebilecek mi? Leyla, Firuze'nin iddiaları karşısında nasıl bir tavır alacak? Cezayir, Jean Luc ve Firuze arasındaki çatışmayı engelleyebilecek mi?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Söz konusu vatansa affetmek bize düşmez"

Cezayir kendisine yapılan ihanetle ilgili zor bir karar alma aşamasında ailesiyle vatanı arasında kalır. Sonunda zor da olsa kararını verir.

Tatavlalı, Cezayir'in sırlarını ele geçirir ve ödül olarak beklediği çağrıyı alarak Cezayir ve sistemini yok etmeyi amaçlayan uluslararası bir örgütle görüşmeye başlar.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Jean Luc'un hayatı can düşman olarak bildiği Firuze'ye emanet edilir. Jean Luc ayıldığında Firuze'ye minnet duymak yerine Firuze'yi geçmişiyle ilgili köşeye sıkıştırmaya çalışır.

Firuze'nin Cezayir'e dair umutları, Cezayir'i Suna ve Leyla ile birlikte aile resminde görünce yıkılır. Firuze buna rağmen ikisinin de Cezayir'den evladı olduğu için Leyla'ya zeytin dalı uzatır.

Cezayir kendisine yapılan büyük ihanetin karşısında nasıl bir karar verecektir? Tatavlalı ve üye olduğu örgüt Cezayir'i çökertmek için ne planlamaktadır? Firuze, Jean Luc'un suçlamalarından nasıl kurtulacaktır? Leyla, Firuze'nin barış çağrısına ne cevap verecektir?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLER?

Oktay Kaynarca - Cezayir Türk / Temur Turan

Ebru Özkan Saban - Leyla Türk

Pelin Akil - Firuze Turan

Işıl Yücesoy - Gülendam

Ali Seçkiner Alıcı - Kurban Baba

Hakan Karahan - Dumrul

Erkan Sever - Orhan

Ragıp Savaş - Atakan

Gülenay Kalkan - Elmas

Eren Vurdem - Azamet

Aslı Sevi - Azade

Kerem Kupacı - Ethem

Ziya Kürküt - Bekir

Pelin Uluksar - Süheyla

Mina Derman - Suna

Batuhan Sezer - Ömer Asaf

Değer Alp - Canan

Başak Kıvılcım Ertanoğlu - Zühre

Burcu Binici - Meltem

Ömer Kurt - Kerim

Mert Kırlak - George Bagnall

Umut Mirza - Necip

Selçuk Kılıç - Birkan

Ahmet Yıldırım - Cafer

Tanıl Yöntem - Canberk

Doruk Öztürk - Şamil

Osman Albayrak - Beyler Divanı Azer

Melisa Duru Ünal - Mercan

Aylar Melayeva - Sevim

Hanbey Oğuzhan Çoban - Besim

Mirza Bahattin Doğan