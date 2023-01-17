Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı çıktı mı, son bölümde neler oldu?
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ATV'nin beğenilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 17. bölümü bugün ekranlara geldi ve dizinin 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı çıktı mı, son bölümde neler oldu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak, fragman yayınlandı mı? İşte detaylar...
Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer almaktadır. Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı çıktı mı, son bölümde neler oldu?
Ben Bu Cihana Sığmazam her hafta Salı günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.
Ben Bu Cihana Sığmazam bugünkü 17. bölümün ardından 18. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bölüm sonunda fragmanın çıkması bekleniyor.
Cezayir ara bulmaya çalışıyor
Cezayir, Tatavlalı'nın kan dökmesine rağmen Tatavlalı'ya bir teklifle gider ve onunla sulh sağlamanın yolunu bulmaya çalışır. Cezayir'in çevresi bu teklife sıcak bakmaz. Tatavlalı, Cezayir'den gelen teklifi kendi lehine çevirir ve gizlice Cezayir'in mahremine sızarak onun sırlarını ele geçirmeye çalışır.
Leyla ve Firuze resim galerisinde karşılaşınca ortam gerilir. Leyla, Firuze'yi Gülendam'ın şüpheleri üzerinden suçlarken Firuze, Leyla'yı hiç beklemediği bir yerden vurur. Firuze, Leyla'nın şüphelerini ailesinden birinin üzerine çeker. Leyla'nın aklına giren bu şüpheyi Cezayir temizlemeye çalışır.
Jean Luc, Firuze'ye gerçekleri itiraf etmesi için son bir şans verse de hep peşindedir. Firuze, masumiyetini kanıtlamaya çalışır ve tüm tehlikeleri göze alarak Jean Luc'un yaşadığı yere gider. Cezayir, Firuze'nin yeğeniyle buluşacağını haber alınca hemen yola koyulur. Zira Firuze ve Jean Luc arasında hesap edilemeyen durumlar her an olabilir.
Tatavlalı, Cezayir'in sırlarını elde edebilecek mi? Leyla, Firuze'nin iddiaları karşısında nasıl bir tavır alacak? Cezayir, Jean Luc ve Firuze arasındaki çatışmayı engelleyebilecek mi?
"Söz konusu vatansa affetmek bize düşmez"
Cezayir kendisine yapılan ihanetle ilgili zor bir karar alma aşamasında ailesiyle vatanı arasında kalır. Sonunda zor da olsa kararını verir.
Tatavlalı, Cezayir'in sırlarını ele geçirir ve ödül olarak beklediği çağrıyı alarak Cezayir ve sistemini yok etmeyi amaçlayan uluslararası bir örgütle görüşmeye başlar.
Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Jean Luc'un hayatı can düşman olarak bildiği Firuze'ye emanet edilir. Jean Luc ayıldığında Firuze'ye minnet duymak yerine Firuze'yi geçmişiyle ilgili köşeye sıkıştırmaya çalışır.
Firuze'nin Cezayir'e dair umutları, Cezayir'i Suna ve Leyla ile birlikte aile resminde görünce yıkılır. Firuze buna rağmen ikisinin de Cezayir'den evladı olduğu için Leyla'ya zeytin dalı uzatır.
Cezayir kendisine yapılan büyük ihanetin karşısında nasıl bir karar verecektir? Tatavlalı ve üye olduğu örgüt Cezayir'i çökertmek için ne planlamaktadır? Firuze, Jean Luc'un suçlamalarından nasıl kurtulacaktır? Leyla, Firuze'nin barış çağrısına ne cevap verecektir?
Oktay Kaynarca - Cezayir Türk / Temur Turan
Ebru Özkan Saban - Leyla Türk
Pelin Akil - Firuze Turan
Işıl Yücesoy - Gülendam
Ali Seçkiner Alıcı - Kurban Baba
Hakan Karahan - Dumrul
Erkan Sever - Orhan
Ragıp Savaş - Atakan
Gülenay Kalkan - Elmas
Eren Vurdem - Azamet
Aslı Sevi - Azade
Kerem Kupacı - Ethem
Ziya Kürküt - Bekir
Pelin Uluksar - Süheyla
Mina Derman - Suna
Batuhan Sezer - Ömer Asaf
Değer Alp - Canan
Başak Kıvılcım Ertanoğlu - Zühre
Burcu Binici - Meltem
Ömer Kurt - Kerim
Mert Kırlak - George Bagnall
Umut Mirza - Necip
Selçuk Kılıç - Birkan
Ahmet Yıldırım - Cafer
Tanıl Yöntem - Canberk
Doruk Öztürk - Şamil
Osman Albayrak - Beyler Divanı Azer
Melisa Duru Ünal - Mercan
Aylar Melayeva - Sevim
Hanbey Oğuzhan Çoban - Besim
Mirza Bahattin Doğan