ATV'nin beğenilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 16. bölümü bugün ekranlara geldi ve dizinin 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı çıktı mı, son bölümde neler oldu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak, fragman yayınlandı mı? İşte detaylar...

BBCS ara mı verdi? Ben Bu Cihana Sığmazam final mi yaptı, bitti mi? BBCS bugün var mı, yok mu, niye yok? BBCS yeni bölüm haftaya mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer almaktadır. Ben Bu Cihana Sığmazam 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı çıktı mı, son bölümde neler oldu?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ben Bu Cihana Sığmazam her hafta Salı günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ben Bu Cihana Sığmazam bugünkü 16. bölümün ardından 17. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bölüm sonunda fragmanın çıkması bekleniyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezayir için zorlu sınav

Tatavlalı'nın, Mişon'u kullanarak yaptığı bombalı saldırı yüzünden Cezayir ve yakınları büyük tehlike altındadır. Cezayir sevdiklerini saldırıdan korumaya çalışırken o anda hiç beklemediği biri ona yardıma gelir. Saldırının sonucunda Tatavlalı, Cezayir'e şaşırtıcı bir teklif yapar. Cezayir, Tatavlalı'dan intikam almaya çalışırken Tatavlalı da Cezayir'in hayatına sızmaya çalışır ve savunmasız bir anında Cezayir'i sevdikleriyle zorlu bir sınava tabi tutar.

Bombalı saldırı sırasında Firuze ve Cezayir arasındaki gerilim yerini şefkate bırakır. Leyla, Cezayir ve Firuze arasındaki bu anı görmek zorunda kalır ve içine ateş düşer. Gülendam'ın Firuze'yle ilgili ettiği şaibeli söylemler Leyla'yı Firuze hakkında bilgi edinmek için harekete geçirir.

Gülendam yemeğe davet ettiği sürpriz misafiriyle herkesi şaşırtır. Cezayir bu sürpriz misafirle karşılaşınca ortam gerilir.

Firuze mesleğine geri dönmenin sevincini yaşarken geçmişi onu rahat bırakmaz; bir anda ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.

Cezayir içine düştüğü zor durumdan kurtulabilecek mi? Gülendam'ın sürpriz misafiri Cezayir'i ve ailesini nasıl etkileyecek? Firuze karşı karşıya kaldığı büyük tehlike karşısında nasıl hareket edecek?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Senin cehennemin benim!"

Cezayir, Tatavlalı'nın kan dökmesine rağmen Tatavlalı'ya bir teklifle gider ve onunla sulh sağlamanın yolunu bulmaya çalışır. Cezayir'in çevresi bu teklife sıcak bakmaz. Tatavlalı, Cezayir'den gelen teklifi kendi lehine çevirir ve gizlice Cezayir'in mahremine sızarak onun sırlarını ele geçirmeye çalışır.

Leyla ve Firuze resim galerisinde karşılaşınca ortam gerilir. Leyla, Firuze'yi Gülendam'ın şüpheleri üzerinden suçlarken Firuze, Leyla'yı hiç beklemediği bir yerden vurur. Firuze, Leyla'nın şüphelerini ailesinden birinin üzerine çeker. Leyla'nın aklına giren bu şüpheyi Cezayir temizlemeye çalışır.

Jean Luc, Firuze'ye gerçekleri itiraf etmesi için son bir şans verse de hep peşindedir. Firuze, masumiyetini kanıtlamaya çalışır ve tüm tehlikeleri göze alarak Jean Luc'un yaşadığı yere gider. Cezayir, Firuze'nin yeğeniyle buluşacağını haber alınca hemen yola koyulur. Zira Firuze ve Jean Luc arasında hesap edilemeyen durumlar her an olabilir.

Tatavlalı, Cezayir'in sırlarını elde edebilecek mi? Leyla, Firuze'nin iddiaları karşısında nasıl bir tavır alacak? Cezayir, Jean Luc ve Firuze arasındaki çatışmayı engelleyebilecek mi?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLER?

Oktay Kaynarca - Cezayir Türk / Temur Turan

Ebru Özkan Saban - Leyla Türk

Pelin Akil - Firuze Turan

Işıl Yücesoy - Gülendam

Ali Seçkiner Alıcı - Kurban Baba

Hakan Karahan - Dumrul

Erkan Sever - Orhan

Ragıp Savaş - Atakan

Gülenay Kalkan - Elmas

Eren Vurdem - Azamet

Aslı Sevi - Azade

Kerem Kupacı - Ethem

Ziya Kürküt - Bekir

Pelin Uluksar - Süheyla

Mina Derman - Suna

Batuhan Sezer - Ömer Asaf

Değer Alp - Canan

Başak Kıvılcım Ertanoğlu - Zühre

Burcu Binici - Meltem

Ömer Kurt - Kerim

Mert Kırlak - George Bagnall

Umut Mirza - Necip

Selçuk Kılıç - Birkan

Ahmet Yıldırım - Cafer

Tanıl Yöntem - Canberk

Doruk Öztürk - Şamil

Osman Albayrak - Beyler Divanı Azer

Melisa Duru Ünal - Mercan

Aylar Melayeva - Sevim

Hanbey Oğuzhan Çoban - Besim

Mirza Bahattin Doğan