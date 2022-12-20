Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 15.bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam 15. bölüm fragmanı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı izle!

Ben Bu Cihana Sığmazam 15. bölüm fragmanı izle! Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ben Bu Cihana Sığmazam'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin 15.bölümü fragmanı araştırmakta. Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı İZLE! izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM NE OLDU?

Jean Luc, Gülendam'a kaybettiği oğlu Yıldırım Türk'ün oğlu olduğunu ve babasının intikamını almaya geldiğini söyler. Gülendam, Jean Luc'un babasının intikamını kimden alacağını merak eder. Jean Luc, Gülendam'a Cezayir ve ailesiyle ilgili sırlar verir. Gülendam, ailesini temelden sarsacak bilgilere inanmak istemese de içine bir kuşku düşer.

Tatavlalı, Jean Luc'un kim olduğunu çözmeye çalışırken, bir yandan da Cezayir'in zayıf düştüğünü görüp onu tuzağına çeker. Tatavlalı, Cezayir'i akıl oyunlarıyla dolu sürpriz tuzaklara çeker.Cezayir'in ailesiyle ilgili bazı durumlarla yüzleşmesini sağlar. Leyla, Meltem'e Firuze'den çaldığı bilekliği geri vermesi için baskı yapar. Meltem ve Leyla, Firuze'den özür dilemek için görüşme talebinde bulunur. Leyla ve Firuze'nin karşılaşmasında Leyla, Firuze'yi derinden yaralayacak sözler eder. Leyla'nın Firuze'den zorla özür diletmesi Meltem'in Leyla'ya düşman olmasına sebep olur. Meltem'in üzüntüsünü gören Bekir, farklı hesaplar yapmaya başlar. Bekir geri dönülmez yollara girmek üzeredir.

Jean Luc iddialarını kanıtlayabilecek mi? Firuze üzerinde oluşan kuşkuların farkına varacak mı? Tatavlalı, Cezayir'i tuzağına düşürebilecek mi?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 15.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizin içinde yer alacaktır.