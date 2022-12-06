ATV'nin beğenilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 12. bölümü bugün ekranlara geldi ve dizinin 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı çıktı mı, son bölümde neler oldu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak, fragman yayınlandı mı? İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer almaktadır. Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı çıktı mı, son bölümde neler oldu?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ben Bu Cihana Sığmazam her hafta Salı günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ben Bu Cihana Sığmazam bugünkü 12. bölümün ardından 13. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bölüm sonunda fragmanın çıkması bekleniyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezayir için zorlu bir sınav

Emniyet sorgusundan ustalıkla çıkan Cezayir'i evde yeni problemler bekler. Leyla da Firuze de Cezayir'i zor durumda bırakacak kararlar alır. Firuze, Cezayir'in sorgudan dönüşünü beklemeden kendi evine gider. Fakat Suna bu arada Firuze'nin hamile olduğunu öğrenir ve babasına gönül koyar. Cezayir Suna'nın gönlünü almak için kızına beklenmedik bir sürpriz yapar.

Sabit'in adamları büyük bir transfere hazırlanırken Orhan bu transferi Dumrul'a haber verir. Cezayir, Orhan'a güvenmemekten yanadır. Cezayir, Sabit'in işlerine taş koyar ve Sabit'i kızdırır. Sabit, intikam almak için hain bir yol izler ve Cezayir'i en yakın arkadaşıyla tehdit etmeye, kendisinden alınanları kaba kuvvetle almaya karar verir. Firuze ve Leyla, Cezayir'e net kararlar alarak gider. İkisi de Cezayir'in hem sevgisini ölçmek hem de kendi bağımsızlıklarına bir adım daha yaklaşmak için Cezayir'in önüne boşanma evraklarını koyar.

Sabit, Cezayir'den intikamını alabilecek mi? Firuze ve Leyla, Cezayir'den net bir cevap duyabilecek mi? Suna, babasını affedecek mi?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Namlunun ucunda onlar yok, ben varım!"

Cezayir, Kurban'ın evine düşen ateşi daha fazla büyümeden söndürmeye çalışır. Herkes Cezayir'in ne yapacağını endişeyle beklerken Cezayir öyle bir plan yapar ki kimseye zarar gelmeden Sabit'i çaresiz bırakır. Tatavlalı, Sabit'in Cezayir'e baş eğdiğini düşünür.

Leyla'nın Cezayir'den boşanmak istediğini anlayan Suna anne-babasını yeniden bir araya getirmek için bir plan yapar. Firuze de Cezayir'in kendileriyle ilgili bir karar vermesini beklerken bebeğinin cinsiyetini öğrenir. Cezayir'e bir sürpriz yapmaya hazırlanırken Cezayir beklenmedik anda ailesiyle ilgili kararını verir ve Leyla'yı da Firuze'yi de şaşırtır.

Tatavlalı ve Cezayir sonunda karşı karşıya gelir. Cezayir, Tatavlalı'nın yaptığı hamleye karşılık verir ama bu karşılığın bedeli Cezayir için çok ağır olur. En yakınlarından birini kaybeder.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLER?

Oktay Kaynarca - Cezayir Türk / Temur Turan

Ebru Özkan Saban - Leyla Türk

Pelin Akil - Firuze Turan

Işıl Yücesoy - Gülendam

Ali Seçkiner Alıcı - Kurban Baba

Hakan Karahan - Dumrul

Erkan Sever - Orhan

Ragıp Savaş - Atakan

Gülenay Kalkan - Elmas

Eren Vurdem - Azamet

Aslı Sevi - Azade

Kerem Kupacı - Ethem

Ziya Kürküt - Bekir

Pelin Uluksar - Süheyla

Mina Derman - Suna

Batuhan Sezer - Ömer Asaf

Değer Alp - Canan

Başak Kıvılcım Ertanoğlu - Zühre

Burcu Binici - Meltem

Ömer Kurt - Kerim

Mert Kırlak - George Bagnall

Umut Mirza - Necip

Selçuk Kılıç - Birkan

Ahmet Yıldırım - Cafer

Tanıl Yöntem - Canberk

Doruk Öztürk - Şamil

Osman Albayrak - Beyler Divanı Azer

Melisa Duru Ünal - Mercan

Aylar Melayeva - Sevim

Hanbey Oğuzhan Çoban - Besim

Mirza Bahattin Doğan