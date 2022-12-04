Önemli isimlerin başrollerde olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 12. bölüm fragmanı merak ediliyor. Arama motorları üzerinde Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu sıklıkla araştırılıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm fragmanı izle!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ben Bu Cihana Sığmazam, her hafta olduğu gibi bu hafta da Salı günü saat 20:00'da ATV erkanlarında buluşuyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.