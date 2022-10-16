TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan eleme gecesi bölümünde beluga mercimek yemeği yapıldı. İzleyiciler, beluga mercimeği araştırmaya başladı. Peki, Beluga mercimek nedir? Beluga mercimek tarifi! Beluga mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte detaylar...

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TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümünde Eleme Gecesi gerçekleşecek. Eleme gecesi bölümünde beluga mercimek yemeği yapıldı. İzleyiciler, beluga mercimeği araştırmaya başladı. Peki, Beluga mercimek nedir? Beluga mercimek tarifi! Beluga mercimek çorbası nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

BELUGA MERCİMEK YEMEĞİ NEDİR?

Mercimek, baklagiller familyasında yer alan Lens cinsine dahil 4 türden biridir. Lens cinsi içinde bulunan tüm türler, mercek şekilleri ve yenilebilir tohumları sebebiyle topluca "mercimekler" olarak anılsa da Lens culinaris "mercimek" denildiğinde en çok akla gelen ve en sık tüketilen mercimek türüdür.

BELUGA MERCİMEK YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Yeşil mercimek tencereye koyulur. 4 su bardağı su ile 20 dakika haşlanır.

Haşlandıktan sonra suyu süzülür ve azıcık yıkanır.

Soğan ve sarımsak yağda kavrulur ve üzerine salçası ilave edilir ve az daha kavrulur.

Sonrasında tencereye alınan yeşil mercimeklerin üzerine kavrulan soğan ve salça ilave edilir.