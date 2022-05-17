Belma Simavi kimdir? Belma Simavi neden öldü? - Haberler

Bir süredir KOAH nedeniyle hastanede tedavi gördüğü iddia edilen Belma Simavi hayatını kaybetti. Üzücü gelişme sonrası Belma Simavi kimdir? Belma Simavi neden öldü merak edildi. Belma Simavi kimdir? Belma Simavi neden öldü?

BELMA SİMAVİ KİMDİR?

89 yaşında hayata gözlerini yuman Belma Simavi bir süredir KOAH hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Belma Simavi Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi'nin oğlu ünlü gazeteci Erol Simavi'nin eşidir. Belma Simavi'nin ünlü gazeteci Erol Simavi ile evli olduğu bilinmektedir. Bir süredir koah nedeniyle hastanede tedavi gören Belma Simavi'nin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

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