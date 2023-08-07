Bir süredir Lyme hastalığıyla mücadele eden dünyaca ünlü model Bella Hadid, tedavi sürecinde çekilen fotoğraflarını yayınlayarak yaşadıklarını anlattı. Takipçilerini üzüntüye boğan Hadid'in hastalığı merak konusu oldu. Hayranları Bella Hadid Lyme hastalığı nedir? Lyme disease nedir, tedavisi var mı? Bella Hadid hastalığı nedir? Sorularını gündeme getirdi. İşte detaylar…

Güzelliği ile dünya çapında tanınan model Bella Hadid, uzun süredir Lyme hastalığıyla mücadele ediyor. Ünlü model, sosyal medya hesabından tedavi sürecinde çektirdiği fotoğrafları yayınlayarak takipçilerine içine döktü. Takipçilerini üzüntüye boğan Hadid'in hastalığı merak konusu oldu. Hayranları Bella Hadid Lyme hastalığı nedir? Lyme disease nedir, tedavisi var mı? Bella Hadid hastalığı nedir? Sorularını gündeme getirdi. İşte detaylar…

BELLA HADİD LYME HASTALIĞI NEDİR?

Uzun ve yoğun bir tedavi süreci geçiren Bella Hadid, 59,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından en özel fotoğraflarını yayınlayarak iyi olduğunu söyledi. Takipçilerinin merak ettiği bir diğer konu olan Lyme hastalığı nedir? Sorguları çoğaldı.

Lyme hastalığı, genellikle kene ısırması sonucu insanlara bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır. Borrelia burgdorferi adlı bakterinin neden olduğu bu hastalık, semptomları çeşitlilik gösterebilir ve hafiften ciddiye kadar değişen sağlık sorunlarına yol açabilir. Lyme hastalığı genellikle kene ısırığı sonucu enfekte olan kişilere bulaşır.

LYME DİSEASE NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Lyme hastalığı belirtileri, genellikle ısırıldıktan sonra birkaç gün ile birkaç hafta arasında ortaya çıkabilir ve kişiden kişiye farklılık gösterebilir. En sık görülen belirti, kızarıklık ve halka şeklinde döküntüdür. Bu döküntü genellikle ısırık alanının etrafında belirir ve çoğu zaman merkezi soluklaşmış bir bölgeye sahiptir.

Diğer semptomlar arasında ateş, titreme, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, yorgunluk ve genel halsizlik bulunabilir. Eğer Lyme hastalığı erken evrede teşhis edilip tedavi edilmezse, daha ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Sinir sistemi, eklem ve kalp dahil olmak üzere farklı organ sistemlerini etkileyebilir.

BELLA HADİD HASTALIĞI NEDİR?

Ünlü model Bella Hadid'in de muzdarip olduğu Lyme hastalığının teşhisi, semptomların değerlendirilmesi, hastanın öyküsü ve laboratuvar testleri gibi yöntemlerle yapılır. Erken teşhis ve tedavi genellikle hastalığın ilerlemesini ve ciddi komplikasyonların oluşmasını önleyebilir. Lyme hastalığının tedavisi antibiyotik ilaçlarla gerçekleştirilir.

Lyme hastalığına karşı korunmak için ormanlık veya çimenlik alanlarda yürürken uzun giysiler giymek, uygun şekilde böcek kovucu kullanmak ve kene ısırıklarını önlemek önemlidir. Kene ısırığı sonrası oluşan döküntü veya diğer belirtiler görülürse, bir sağlık profesyoneline danışmak ve gerekirse uygun tedaviye başlamak gereklidir.