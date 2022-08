Dünyaca ünlü model Bella Hadid, ailesiyle ilgili yaptığı açıklama sonrasında sosyal medyada gündem oldu. Peki, Bella Hadid kimdir? Bella Hadid nereli? Bella Hadid babası nereli? Detaylar haberimizde…

BELLA HADİD KİMDİR?

Tam adı Isabella Khair Hadid olan ünlü model, 9 Ekim 1996 yılında yılındaWashington, DC'de dünyaya gelse de aslen Filistinlidir. Filistinli Gayrimenkul emlak geliştiricisi Mohamed Hadid ile Hollanda asıllı Amerikan televizyon kişiliği ve model Yolanda Hadid'in kızıdır. Gigi Hadid isminde bir ablası ve Anwar Hadid isminde bir erkek kardeşi vardır. Hadid'in ayrıca babasının önceki evliliğinden Marielle ve Alana isimli iki ablası bulunmaktadır. Hadid 2014 sonbaharında New York'a taşındı ve IMG Models'e imza atarak Parsons School of Design'da fotoğrafçılık okumaya başladı. Hadid, 2015'in başında Kanadalı şarkıcı The Weeknd ile ilişkiye başladı; çift ??ilk olarak Nisan ayında Coachella'da görüldü. Hadid, Aralık 2015'te "In the Night" adlı müzik videosunda rol aldı. Şubat ayında 2016 Grammys'de kırmızı halı görünümlerini bir çift olarak yaptılar. Kasım 2016'da çiftin, programları çok çeliştiği için ayrıldığı bildirildi. Ancak, 2018'de tekrar bir araya geldiler ve 2019'da bir kez daha ayrıldılar. İkili ayrıldıktan dokuz ay sonra tekrar ilişkilerine devam etmiştir.

Hadid "Müslüman olmaktan gurur duyduğunu" söyledi. 8 Aralık 2017'de Hadid, Trump'ın İsrail ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı kız kardeşi Gigi ile Londra protestolarına katıldı.

BELLA HADİD BABASI NERELİ?

Ünlü model Bella Hadid'in babası Filistinlidir. Bella Hadid sık sık Müslümanlıkla ilgili açıklamalarıyla gündeme geliyor. Son olarak ünlü model, "Müslüman kültürde büyümemiş olmak beni üzüyor" sözleriyle ailesinden dert yanmıştır.