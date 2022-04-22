Bella Hadid kim? Bella Hadid Müslüman'mı?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Bella Hadid merak konusu oldu. İşte Bella Hadid hakkında merak edilen Bella Hadid kimdir, Bella Hadid hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BELLA HADİD KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Ekim 1996

25 yaşında

Washington, DC, ABD

Boy: 1,75 m

Kilo: 55 kg

Isabella Khair Hadid (9 Ekim 1996) Filistin asıllı Amerikan modeldir. 2016 yılında sektör uzmanları tarafından Model.com'un Yılın Modeli Ödülleri'nde "Yılın Modeli" seçilmiştir.

Kişisel hayatı

Hadid 9 Ekim 1996'da Washington, DC'de doğdu. Gayrimenkul emlak geliştiricisi Mohamed Hadid ile Hollandalı televizyon kişiliği ve model Yolanda Hadid'in kızıdır. Gigi Hadid isminde bir ablası ve Anwar Hadid isminde bir erkek kardeşi vardır. Hadid'in ayrıca babasının önceki evliliğinden Marielle ve Alana isimli iki ablası bulunmaktadır. Hadid 2014 sonbaharında New York'a taşındı ve IMG Models'e imza atarak Parsons School of Design'da fotoğrafçılık okumaya başladı.

Yasal

22 Temmuz 2014'te Hadid tutuklandı ve Alkollü araç kullanmak ile suçlandı. Ehliyeti bir yıl süreyle askıya alındı. Hadid'e ayrıca 25 saat toplum hizmeti vermesi ve 20 saat Adsız Alkolikler toplantısına katılma emri verildi.

İlişkileri

Hadid, 2015'in başında Kanadalı şarkıcı The Weeknd ile ilişkiye başladı; çift ??ilk olarak Nisan ayında Coachella'da görüldü. Hadid, Aralık 2015'te "In the Night" adlı müzik videosunda rol aldı. Şubat ayında 2016 Grammys'de kırmızı halı görünümlerini bir çift olarak yaptılar. Kasım 2016'da çiftin, programları çok çeliştiği için ayrıldığı bildirildi. Ancak, 2018'de tekrar bir araya geldiler ve 2019'da bir kez daha ayrıldılar. İkili ayrıldıktan dokuz ay sonra tekrar ilişkilerine devam etmiştir.

Dinî ve siyasi görüşleri

Hadid "Müslüman olmaktan gurur duyduğunu" söyledi. 8 Aralık 2017'de Hadid, Trump'ın İsrail ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı kız kardeşi Gigi ile Londra protestolarına katıldı.

Haberler.com - Gündem