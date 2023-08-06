Bella Hadid, Los Angeles'ta dünyaya geldi ve 1996 doğumlu olan ünlü yıldızın hastalığı sevenleri tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında ise Bella Hadid hastalığı ne? Bella Hadid hasta mı? Bella Hadid sağlık durumu nasıl? soruları araştırlıyor.

Annesi Hollandalı ve baba Mohammed Hadid ise Filistinli olan dünyaca ünlü Bella Hadid'in son zamanlarda hasta olması üzerine sevenleri endişlendi ve ardından Bella Hadid hastalığı ne? Bella Hadid hasta mı? Bella Hadid sağlık durumu nasıl? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

BELLA HADİD HASTALIĞI NE?

Bella Hadid uzun süredir lyme hastalığı ile ilgili tedavi görüyordu.

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, enfekte kenenin insanları ısırması ile ortaya çıkan bakteriyel bir enfeksiyon hastalığıdır. Lyme hastalığı genellikle kızarıklık, ateş, baş ağrısı ve yorgunluk ile kendisini belli ediyor. Erken teşhis Lyme hastalığına yakalanan hastalarda tedavi başarısını artırıyor.

Lyme hastalığı veya Borreliosis, genelde Ixodes ricinus (sakırga) türü kenelerin ısırması ile insana geçen Borrelia burgdorferi adlı ve benzer bakterinin yol açtığı bir hastalıktır.

Hastalık değişik şekillerde ortaya çıkmakla beraber, ilk belirti deride kenenin ısırdığı bölgede kızarıklıktır.

Hastalık antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Bir kısım hastalarda hastalığın belirtileri tedaviden aylar ya da yıllar sonra da devam edebilir. Bu belirtiler kas ağrıları, kireçlenme, boyun tutulması, zihinsel arazlar, sinirsel şikayetler ve aşırı yorgunluğu içerebilir. Ayrıca bakterinin kansere neden olduğu şeklinde bulgulara da rastlanmıştır.

LYME HASTALIĞI BELİRTİLERİ NEDİR?

Hedef organlar deri, merkezi sinir sistemi, göz ve kalp gibi organlarda olabilir. Hastalık ateş, yorgunluk, bulantı, grip benzeri semptomlar, baş ağrısı, ense sertleşmesi gibi bulgulara yol açar. Eklemlerde şişlik, sıvı birikimi, hareket etmede zorluk görülür.

Hastalığın gelişiminde en tanımlayıcı bulgu "boğa gözü döküntüsü (eritema migrans)" adı verilen cilt lezyonu olmakla birlikte her hastada bu döküntü izlenmez.