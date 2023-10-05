Orta Amerika'nın doğusunda yer alan Belize, hem Kuzey Yarımküre'de hem de Kuzey Amerika kıtasında bulunmaktadır. Kuzeyde Meksika, batıda Guatemala ve doğuda Karayip Denizi ile sınırları paylaşan bu sahil ülkesinin başkenti Belmopan, en büyük şehri ise Belize City'dir. Belize'nin tarihi Maya uygarlığına kadar uzanır ve 1981 yılında bağımsızlığını kazanmıştır.

Belize hangi yarım kürede ve kıtada? Belize'nin konumu, nüfusu ve harita bilgisi

Ülkenin nüfusu yaklaşık 400.000 kişi olup, İngilizce resmi dil olarak kabul edilir. Belize, doğal güzellikleri, tarihi mirası ve sıcakkanlı insanlarıyla ünlüdür. Bu güzel ülke, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve sıcakkanlı insanlarıyla ünlüdür. Şimdi, Belize'nin konumu, nüfusu ve harita bilgisi hakkında daha fazla bilgi verelim.

BELİZE HANGİ YARIM KÜREDE?

Belize, Orta Amerika'nın doğusunda yer alan ve coğrafi olarak hem Kuzey Yarımküre'de hem de Kuzey Amerika kıtasında bulunan bir ülkedir.

Belize, kuzeyde Meksika, batıda Guatemala ve doğuda Karayip Denizi ile sınırları paylaşan bir sahil ülkesidir. Ülkenin başkenti Belmopan'dır, ancak en büyük şehri Belize City'dir. Belize, resmi olarak Belize olarak adlandırılır ve para birimi Belize Doları'dır (BZD).

TARİHİ

Belize'nin tarihi, Maya uygarlığına kadar uzanır. Bu topraklar, Maya medeniyetinin önemli bir merkeziydi ve birçok tarihi kalıntı ve piramit bu dönemi hatırlatır. Daha sonra İspanyolların keşfi ve İngilizlerin yerleşmesi ile Belize'nin tarihi şekillenmiştir. 1981 yılında bağımsızlığını kazanarak bağımsız bir ülke haline gelmiştir.

Belize'nin haritasına baktığınızda, ülkenin büyük ölçüde ormanlarla kaplı olduğunu ve Karayip Denizi kıyılarındaki beyaz kumlu plajlarının çekiciliğini gözlemleyebilirsiniz. Belize aynı zamanda Belize Sönmüş Yanardağı gibi aktif ve eski volkanları içerir.

Belize'nin nüfusu yaklaşık olarak 400.000 kişidir. İngilizce, resmi dil olarak kabul edilir ve yerel halk Belize Kreolu, İspanyolca ve Maya dilleri gibi dilleri konuşur. Ülke, farklı etnik gruplara ve kültürlere ev sahipliği yapar ve bu çeşitlilik Belize'nin zengin kültürel dokusunu oluşturur. Belize mutfağı, deniz ürünleri, pirinç ve fasulye gibi yerel lezzetlerle tanınır.

Sonuç olarak, Belize, Orta Amerika'nın cennet köşelerinden biridir. Coğrafi konumu, doğal güzellikleri ve tarihi mirası ile Belize, doğa severler, macera arayanlar ve deniz tatili sevenler için mükemmel bir destinasyondur. Bu benzersiz ülkeyi ziyaret etmek, Belize'nin güzelliklerini keşfetmek ve sıcakkanlı Belize'lilerle tanışmak için büyüleyici bir fırsattır.