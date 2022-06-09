Beliz Başkır kimdir? Ebrar Karakurt Beliz Başkır ilişkisi nedir? - Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı voleybolcusu saha içi kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. İmge'den ayrıldıktan sonra oyuncu İrem Tuncer ile aşk yaşamaya başlayan Karakurt, sosyal medyada yaptığı bir yorumla dikkat çekti. Gelişme sonrası Beliz Başkır kimdir? Ebrar Karakurt Beliz Başkır ilişkisi nedir merak edildi.

BELİZ BAŞKIR KİMDİR?

Boy: 1,95 m

Voleybola Işıkkent SK altyapısında başladı. 2017'de Fenerbahçe'ye transfer olan Başkır, çift lisansla Maltepe Yalı Spor'da ve Yeşilyurt'ta forma giydi. 2019-20 sezonunda itibaren ise Fenerbahçe'de forma giymektedir.

BAŞARILARI

• 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü (Fenerbahçe)

• 2018-2019 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

• 2018-2019 Türkiye Kupası (Kupa Voley) İkinciliği

• 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi İkinciliği

• 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğ

EBRAR KARAKURT BELİZ BAŞKIR İLİŞKİSİ NEDİR?

Milli Takım'dan arkadaşı Beliz Başkır, Ebrar Karakurt'un kendisiyle samimi olduğu bir fotoğrafı "İyi ki sen" notuyla paylaştı. Karakurt ise paylaşıma kayıtsız kalmayarak "Aşık oluyorum" yanıtını verdi. Milli voleybolcunun yorumu kısa süre içerisinde gündem olurken ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu.

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