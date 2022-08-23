Belhanda ne yaptı? (VİDEOLU) Belhanda ve Onyekuru dün Fenerbahçe maçında ne yaptı?
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Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmada eski Galatasaraylı futbolcu Belhanda'nın sarı-lacivertli tribünlere yaptığı hareket olay oldu. Peki, Belhanda ne yaptı? Belhanda ve Onyekuru dün Fenerbahçe maçında ne yaptı?
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçta eski Galatasaraylı futbolcu Belhanda, skor 3-1 iken sarı-lacivertli tribünlere eliyle işaret yaptı. Olay hareket sonrası Belhanda ne yaptı? Belhanda ve Onyekuru dün Fenerbahçe maçında ne yaptı, merak edildi.
BELHANDA VE ONYEKURU DÜN FENERBAHÇE MAÇINDA NE YAPTI?
Mücadelede 3-1'lik Fenerbahçe üstünlüğü varken, eski Galatasaraylı futbolcu Belhanda korner kullandığı sırada sarı-kırmızılı kulübün yıldızlarına gönderme yaparak, tribünlere "4" işareti yaptı. Bu hareket sonrası Fenerbahçe taraftarı, Belhanda'ya yoğun tepkide bulundu.