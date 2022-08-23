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Belhanda ne yaptı? (VİDEOLU) Belhanda ve Onyekuru dün Fenerbahçe maçında ne yaptı?

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Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmada eski Galatasaraylı futbolcu Belhanda'nın sarı-lacivertli tribünlere yaptığı hareket olay oldu. Peki, Belhanda ne yaptı? Belhanda ve Onyekuru dün Fenerbahçe maçında ne yaptı?

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçta eski Galatasaraylı futbolcu Belhanda, skor 3-1 iken sarı-lacivertli tribünlere eliyle işaret yaptı. Olay hareket sonrası Belhanda ne yaptı? Belhanda ve Onyekuru dün Fenerbahçe maçında ne yaptı, merak edildi.

BELHANDA VE ONYEKURU DÜN FENERBAHÇE MAÇINDA NE YAPTI?

Mücadelede 3-1'lik Fenerbahçe üstünlüğü varken, eski Galatasaraylı futbolcu Belhanda korner kullandığı sırada sarı-kırmızılı kulübün yıldızlarına gönderme yaparak, tribünlere "4" işareti yaptı. Bu hareket sonrası Fenerbahçe taraftarı, Belhanda'ya yoğun tepkide bulundu.

Belhanda ne yaptı? Belhanda ve Onyekuru dün Fenerbahçe maçında ne yaptı?Belhanda

Belhanda ne yaptı? Belhanda ve Onyekuru dün Fenerbahçe maçında ne yaptı?Onyekuru

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