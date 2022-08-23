Belhanda ne yaptı? (VİDEOLU) Belhanda ve Onyekuru dün Fenerbahçe maçında ne yaptı?

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmada eski Galatasaraylı futbolcu Belhanda'nın sarı-lacivertli tribünlere yaptığı hareket olay oldu. Peki, Belhanda ne yaptı? Belhanda ve Onyekuru dün Fenerbahçe maçında ne yaptı?