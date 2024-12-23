Belgrad Ormanı'nın yönetimiyle ilgili önemli değişiklikler yaşandığını öne sürüyor. Özellikle, Belgrad Ormanı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alındığı iddiası, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. "Belgrad Ormanı İBB'den alındı mı?" sorusuna net bir cevap arayan vatandaşlar, konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak istiyor. Peki, Belgrad Ormanı olayı nedir? Belgrad Ormanı İBB'den alındı mı? Detaylar haberimizde...

BELGRAD ORMANI OLAYI NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Belgrad Ormanı içerisindeki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcü Bendi tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri giriş kapılarının bugünden itibaren Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından işletileceğini bildirdi.

İşletme süresinin 13 Ekim 2023'te dolduğuna işaret edilen açıklamada, "İdaremizin tahliye talebine karşılık, İBB tarafından açılan dava 12 Aralık 2024'te lehimize sonuçlandı. İBB'nin ilgili alanlardan tahliyesine ve işletmeyi tarafımıza teslim etmesine dair talep idaremizin 16 Aralık 2024 tarihli yazısı ile Sarıyer Kaymakamlığına bildirilmiş, kaymakamlık tarafından da İBB'ye 19 Aralık 2024 tarihli yazıyla, 23 Aralık 2024 tarihine kadar tahliye işlemlerini gerçekleştirmesi için süre verilmiştir. Dolayısıyla bazı haberlerde geçen '20 Aralık 2024 günü mesai saatinin bitimine bir saat kala İBB'ye bildirildiği' şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı. Yapılan açıklama şu şekilde;