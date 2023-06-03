Belgrad'da Türk Kahvaltısı Tanıtıldı

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Dünya Kahvaltı Günü' programında Türk kahvaltısı tanıtıldı. Etkinliğe Sırbistanlı gazeteciler, şefler ve sosyal medya fenomenleri katıldı. Konuklar, kaytaz böreği, biberli ekmek, sürk, kiremitte peynir, zahter salata, kırma zeytin, çıtır kabak, ceviz ve incir reçeli gibi farklı lezzetleri tatma imkanı buldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen "Dünya Kahvaltı Günü" programında Türk kahvaltısının tanıtımı yapıldı.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) gerçekleşen etkinliğe, Sırbistanlı gazeteciler, şefler ve sosyal medya fenomenleri katıldı.

Etkinlikte, çeşitlilik açısından son derece zengin olan Türk kahvaltısı tanıtılırken, şef Hazar Alıcı tarafından Türk kahvaltı kültürü ve Hatay mutfağı hakkında bilgi verildi.

Belgrad YEE Koordinatörü Dinser Şahin, Türkiye'nin sahip olduğu zengin kültürel mirasın yansımalarını farklı coğrafyalara taşıdıklarını belirterek, "Dünyanın farklı coğrafyalarında Türk mutfağını yakından tanıyan kişiler, ilgi çekici kültürel unsurları ülkeyi ziyaret ederek yerinde görmek istiyor." dedi.

Türk kahvaltısının tanıtıldığı etkinlikte konuklar, kaytaz böreği, biberli ekmek, sürk, kiremitte peynir, zahter salata, kırma zeytin, çıtır kabak, ceviz ve incir reçeli gibi farklı lezzetleri tatma imkanı buldu. Konuklara kumda Türk kahvesi ve çay da ikram edildi.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle ünlü şef, akademisyen ve uzmanların katkılarıyla hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtımı yapıldı.