Son zamanlarda meydana gelen haberlerin ardından merak edilen isimlerden bir tanesi de Belgin Uygur oldu. Birçok vatandaş Belgin Uygur kimdir? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Bu haberimizde merak eden kullanıcılar için Belgin Uygur kaç yaşında, nereli? Sorularını yanıtladık. Peki, Belgin Uygur kimdir? Belgin Uygur kaç yaşında, nereli? Belgin Uygur hayatı ve biyografisi!

Belgin Uygur kimdir? Sorusu son zamanlarda gündeme gelen haberlerden sonra oldukça merak edilmeye ve Belgin Uygur kimdir? Sorusu ile birlikte araştırılmaya başlandı. AK Parti Balıkesir Milletvekili olarak görev yapan Belgin Uygur hakkında birçok detay merak ediliyor ve bu nedenle sıklıkla araştırılıyor. Peki, Belgin Uygur kimdir? Belgin Uygur kaç yaşında, nereli? Belgin Uygur hayatı ve biyografisi!

BELGİN UYGUR KİMDİR?

Belgin Uygur (1977, Balıkesir), Türk avukat, siyasetçi ve TBMM 27. dönem AK Parti Balıkesir milletvekilidir. 1995 senesinde Bigadiç İmam Hatip Lisesini bitirmiştir. 1999 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2001 yılından itibaren Balıkesir'de serbest avukatlık yapmaktadır. Orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk annesidir.