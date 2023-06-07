AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Belgin İba kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Belgin İba ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Belgin İba geliyor. Peki, Belgin İba kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Belgin İba'nın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

BELGİN İBA KİMDİR?

Belgin İba, AK Parti Edirne İl Başkanı'dır.

Belgin İba 1975 Edirne doğumludur. Belgin İba, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümü mezunudur. Edirne'de pek çok iştirake ve istihdama imza attı. 2009 - 2014yılları arasında AK Parti Belediye Meclis üyeliği görevini gerçekleştiren Belgin İba şimdilerde AKP Edirne İlk Başkanı'dır. Belgin İba evli ve 2 çocuk annesidir.

BELGİN İBA KAZA MI GEÇİRDİ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Belgin İba, Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre bugün ekirdağ-Muratlı yolunda bir kaza geçirdi. Konu hakkında tweet şu şekilde:

"Kıymetli Hemşehrilerim,

Bugün bir toplantıya katılmak üzere hareket halinde olduğumuz Tekirdağ-Muratlı yolunda bir kaza geçirmiş bulunuyoruz.

Çok şükür ufak zedelenmeler haricinde ben ve araçtaki arkadaşlarım iyiyiz.

Endişe edilecek bir durumumuz yok.

Bu vesileyle, arayıp soran, merak eden, ancak rutin tetkikler nedeniyle dönüş yapamadığım her bir hemşehrime ve arkadaşıma teşekkür ediyorum.

Allah hepimizi kazalardan belalardan korusun."