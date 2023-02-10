Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Hatay'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Belen ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Belen nerede? Belen nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Belen hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Hatay'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Hatay'ın Arsuz ilçesi merak edildi. Peki, Belen nerede? Belen nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Belen hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

BELEN NEREDE?

Belen, Hatay ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 33.896

Yüzölçümü: 213 km² (82 mil²)

BELENNÜFUSU NEDİR?

Hatay'da yer alan Belen ilçesinin nüfusu 33.896'dir.

BELEN HANGİ İLE BAĞLI?

Belen, Hatay ilinin 15 ilçesinden birisidir. Amanos Dağlarında yer almaktadır.

Belen, Türkiye'nin önemli geçitlerinden "Belen Geçidi"'ne de adını veren bir yerleşim yeridir. Belen ~500 metre rakımdadır geçidi yaklaşık 5 km ileride Kıcı mahallesinden sonradır. Gedik Nur Dağlarında 740 metre yüksekliktedir.

Tarihçe

Restorasyonu sırasında Belen Camii (Aralık 2008)

İskenderun'u Antakya'ya bağlayan yolun üzerinde yer alan Beylan'da Birinci Dünya Savaşı öncesinde 1.791 Ermeni yaşıyordu. Burada bir kilise ve 180 öğrencinin devam ettiği bir de okul vardı .

Dağ geçidinin çevresinde basamaklar halinde inşa edilmiş olan Beylan, aşağıdaki ovada, İssus'ta, Pers Kralı Darius/Dara'yla savaşmaya hazırlanan Büyük İskender'in geçişine tanıklık etmişti (İÖ 333). Ermeniler daha ziyade ipekböcekçiliği ve dokumacılıkla uğraşırlardı.

Belen'in şehir teşkilatlanmaları 1516 yılına Yavuz Sultan Selim dönemine kadar dayanmaktadır. Belen Osmanlı döneminde Halep Vilayeti'ne bağlı bir kaza (ilçe) olmuştur. Hatay'ın Türkiye'ye katılmasıyla İskenderun ilçesine bağlı bucak (nahiye) haline getirilen Belen, 7 Mayıs 1990'da 3644 sayılı kanun ile ilçe oldu.

Belen

Belen, Hatay il merkezine yaklaşık olarak 47 kilometre uzaklıkta bulunan Hatay'ın şirin ilçelerinden biridir.

Amanos Dağları üzerine kurulmuş bir ilçe olan Belen, tarih boyunca geçit görevi görmesi itibariyle önemli yerleşim yerlerinden biri olmuştur. İlçe sınırları içerisinde yer alan Kanuni Sultan Süleyman Camii, Sultan Süleyman'ın bizzat yaptırdığı bir tarihi yapıdır. Ayrıca Belen'e gittiğinizde Belen Geçidi Tabiat Parkı'nda kuş gözlemciliği de yapabilirsiniz.

Hatay mutfağının sevilen yemeklerinden olan Belen Tava, ilçeye özgü bir yöresel lezzettir. İlçede bulunan restoranlar eşliğinde Belen Tava'nın en lezzetli halini tatma fırsatını yakalayabilirsiniz.