Haberler

Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü

Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çayırova Belediyesi'nde zabıta müdürü Zafer Uyar'ın belediye aracını kızının eşyalarını taşımak için kullandığı tespit edildi. Müfettiş raporları usulsüzlüğü doğrulayınca Uyar disiplin soruşturması sonucu görevden alındı.

  • Kocaeli Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürü Zafer Uyar, belediye aracını kızının eşyalarını taşımak için kullandığı tespit edildi.
  • Müfettiş raporu usulsüz kullanımı doğruladı ve Zafer Uyar görevden uzaklaştırıldı.
  • CHP'li meclis üyeleri konuyu şubat ayında gündeme taşıdı ve suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde uzun süredir tartışma konusu olan "belediye aracının kişisel işlerde kullanılması" iddiaları resmiyete kavuştu. Belediye Zabıta Müdürü Zafer Uyar, kızının eşyalarını belediye personeli ve belediyeye ait araçla taşıdığı belirlenince hakkında başlatılan disiplin soruşturmasının ardından görevden uzaklaştırıldı.

CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ GÜNDEME TAŞIDI

Konuyu ilk olarak şubat ayında CHP'li meclis üyeleri gündeme taşımış ve Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

MÜFETTİŞ RAPORU USULSÜZLÜĞÜ DOĞRULADI

CHP'li meclis üyeleri Turan Ağaç, Diren Eroğlu, Baran Aydın, Ahmet Kaygusuz, Fehim Kaya, Fettah Bitirgiç ve Yılmaz Bilmez, Zabıta Müdürü Zafer Uyar'ın belediyeye ait aracı şahsi işleri için kullandığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Yapılan inceleme kapsamında belediyeye gönderilen müfettişler, tespit edilen görüntüler ve bilgiler doğrultusunda usulsüz kullanımı doğruladı. Raporun ardından disiplin süreci hızlandırıldı ve Uyar'ın görevi sonlandırıldı.

"BELEDİYENİN ARACIYLA BURSA'YA EŞYA TAŞIDILAR"

Konuya ilişkin konuşan CHP'li meclis üyesi Diren Eroğlu, olayı bizzat görüntülediklerini belirterek "18 Temmuz 2024'te mesai saatleri içinde üç zabıta personeliyle birlikte Uyar'ın, Bursa'da üniversitede okuyan kızının eşyalarını 41 AKS 791 plakalı belediye aracına yükleyip taşıdığını tespit ettik. Çayırova halkının malı kişisel amaçla kullanılamaz" dedi.Eroğlu, suç duyurusunu tüm meclis üyeleriyle birlikte Gebze Adliyesi'ne giderek yaptıklarını da hatırlattı.

"ÖNCE İFTİRA DEDİLER, ŞİMDİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI"

CHP'li meclis üyesi Turan Ağaç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendilerine önce engel olunduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Bu konuyu defalarca meclise taşıdık. Önce bize iftira attığımız söylendi, mikrofonlarımız kapatıldı. Ama gerçekleri dile getirmekten vazgeçmedik. Müfettiş raporu iddialarımızı doğruladı ve zabıta müdürü görevden alındı. Adalet yerini buldu."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

CHP mi fazla görmüyorum. Yaparlar....! Ayıp beeee....!

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCaner:

CHP ile AK partinin farkı, CHP hırsıza sahip çıkar, AK partide hırsız anında hesap verir...

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıBüşra :

Yapmayan mı var? Muhtemelen birileri ile zıtlaşmıştır. Yoksa kimbilir basına yansımayan neler neler vardır

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko Seko:

Hic bir zaman siyasete girmedim birinin hakkina girerim diye biz siyasete girmedik onlar bizim hakkimiza girdi siyasette olanlarin yuzde 90.i milletin hakkini farkinda olup veya olmadan yer başkalarının hakki olan işlere kendi hakkin gibi gidip çalışmak bile hak yemektir

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlp AY:

KULDAN UTANMAZ ALLAH DAN KORKMAYANKARI SANA HAVALE EDİYORUZ YARABBİ

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı

Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı
Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik'ten kovuldu

Papa ile görüşmek için ilçeye gitti, arkadaşlarıyla birlikte kovuldu
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada

Belge krizi! Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada
Trump: Çok sayıda B-2 bombardıman uçağı sipariş ettik

Dünya diken üstünde! Trump'tan tehdit gibi açıklama geldi
Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim

SKT'si 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim
Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı

Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı
Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik'ten kovuldu

Papa ile görüşmek için ilçeye gitti, arkadaşlarıyla birlikte kovuldu
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Keserli maganda! 'Allah'ını seversen' deseler de durmadı

Keserli maganda! "Allah'ını seversen" deseler de...
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.