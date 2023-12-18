Belediyenin süpürge aracı gelin arabası oldu

Kocaeli'de belediyenin süpürge aracını gelin arabası olarak kullanan çift, renkli görüntüler oluşturdu. Gelin ve damadı süpürge aracında görenler şaşkınlık yaşadı.

Kullandığı süpürge aracı gelin arabası oldu

Belediyenin süpürge aracında gelin ve damadı görenler gözlerine inanamadı

KOCAELİ - Kocaeli'de Türkan Baylan şoförü olduğu belediyenin mini süpürge aracını gelin arabası yaptı. Süpürge aracındaki gelin ve damadı görenler gözlerine inanamazken, çiftinin şehir turu renkli görüntüler oluşturdu.

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları Türkan Baylan ile Faik Çalık hayatlarını birleştirdi. Türkan Baylan gelinliğiyle şoförü olduğu mini süpürge aracının direksiyonuna geçti. Belediye Binasının önünden başlayan konvoy renkli görüntüler oluşturdu. Çifti en mutlu gününde yalnız bırakmayan mesai arkadaşları, çöp kamyonlarıyla konvoya katıldı. Gelin ve damadı mini süpürge aracında gören vatandaşlar şaşırırken, gözlerine inanmadı. Çift nikahlarının kıyılmasıyla mutluluğa evet dedi.

Çiftin nikahını kıyan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Hayırlı işlere vesile olmak her zaman bizlere mutluluk vermiştir. Birçok güzel işi hayata geçirirken insanların hayatına da böyle güzellikler katabilmek en büyük mutluluğumuz. İki çalışma arkadaşıma da hayatında mutluluklar diliyorum Allah mesut etsin inşallah" dedi.