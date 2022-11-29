Belediyelerde çeşitli görevlerde bulunan işçiler, sözleşmeli kadro haberlerini yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası 424 bin sözleşmeli çalışana isteğe bağlı olarak kadro verileceğini duyurdu. Belediyelerdeki personeller kadroya geçecek mi? Kadro belediye işçilerini kapsıyor mu? Belediye işçilerine kadro verildi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hali hazırda 3 yılını dolduranların memurluğa geçiş yapabileceğini aktardı. Bu gelişme sonrası belediye çalışanları, kendilerinin düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağını gündemlerine aldı. Peki, Belediyelerdeki personeller kadroya geçecek mi? Kadro belediye işçilerini kapsıyor mu? Belediye işçilerine kadro verildi mi? İşte detaylar haberimizde...

BELEDİYE İŞÇİLERİNE KADRO VERİLDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada " Kadro dışında kalanlar , sözleşmeli askeri personel sözleşmeli meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır." ifadelerini kullandı.

Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor

Sözleşmelide kadroya geçiş durumunda "Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak."