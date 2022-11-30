Son zamanlarda duyulan haberlerin ardından birçok vatandaş tarafından Belediyeler KİT midir? Sorusu merak edilmeye başlandı. Belediyelerin kamu iktisadi teşebbüsü sayılıp, sayılmadığını merak eden birçok kişi Belediyeler KİT midir? Belediyeler KİT sayılıyor mu? Sorularını araştırıyor. Peki, Belediyeler KİT midir? Belediyeler KİT sayılıyor mu?

Gündeme gelen haberler ile birlikte Belediyeler KİT midir? Sorusu birçok vatandaş tarafından merak edilmeye ve Belediyeler KİT sayılıyor mu? Sorusu ile birlikte araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar Belediyelerin kamu iktisadi teşebbüsü sayılıp, sayılmadığını merak ediyor ve arama motorları üzerinde Belediyeler KİT midir? Sorusunu araştırıyor. Peki, Belediyeler KİT midir? Belediyeler KİT sayılıyor mu?

BELEDİYELER KİT MİDİR?

Belediyeler, Devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptir. Dolayısıyla belediyelerin hissedarı oldukları şirketler, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında olmayıp, kamu iktisadi teşebbüsü sayılamaz.

KİT NE DEMEK?

KİT, Kamu İktisadi Teşebbüsü'nün kısaltılmışıdır. Kamu İktisadi Teşebbüsü, ülkeye göre değişmekte olan bir kavramdır ve genel olarak kamusal kaynakları kullanmak yoluyla ekonomik alanda faaliyet gösteren devlet kuruluşlarına verilen isimdir.

Uluslararası literatürde devlet şirketi olarak geçen bu kavram, sahibi olan hükûmet adına ticari faaliyetlerini üstlenen bir tüzel kişiliği ifade eder. Şirketlerin hukuki durumu hükümetin bir parçası olma veya devletin düzenli bir hissedarı olduğu anonim şirketler arasında değişmektedir. Devlete ait şirketler, genellikle demiryolları ve telekomünikasyon, stratejik mal ve hizmetler (posta, silahlar), doğal kaynaklar ve enerji, politik olarak hassas iş, yayın, alkol ve tütün ürünleri ve sağlık ürünleri gibi doğal tekeller ve altyapı alanında yaygındır.