Belediye seçimleri ne zaman? Bir sonraki yerel seçimler ne zaman? Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır? Yerel Seçimler hangi yıl yapılacak?

Son dönemde internette vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında "Belediye seçimlerinin ne zaman yapılacağı ve belediye seçimlerinin kaç yılda bir yapılacağı" konuları oldu. Peki, Belediye seçimleri ne zaman? Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır?

Belediye seçimleri ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Belediye seçimlerinin yapılacağı tarihler yakın zamanda vatandaşlar tarafından aratılmaya başlandı. Son olarak 2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenmiştir. Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır? Bir sonraki yerel seçimler ne zaman? Yerel Seçimler hangi yıl yapılacak?

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 2024 yılında yapılması beklenen yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

BELEDİYE SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 2024 yılında yapılması beklenen yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

BELEDİYE SEÇİMLERİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. En son seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır. Dolayısı ile bir sonraki yerel seçim tarihi 31 Mart 2024 (Pazar gününe denk geliyor yine) tarihinde yapılacaktır.

NE OLMUŞTU?

Seçim sonuçlarına göre CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı ülkenin başkenti Ankara ve en büyük şehri İstanbul dahil olmak üzere metropol bölgelerinde güçlü bir performans sergileyerek bu şehirlerde iktidar partilerinin gerilemesine yol açtı ve yönetimi ele aldı. Millet İttifakı ülkenin en büyük üçüncü şehri İzmir'i elinde tutmaya devam ederken Adana, Antalya ve Mersin gibi diğer büyükşehirleri de kazandı ve ülkenin en fazla nüfusa sahip 6 şehrinin 5'inde başa geçti.