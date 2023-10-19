2019'daki yerel seçimlerde, yaklaşık 57 milyon seçmen oy kullanırken, toplamda 48 milyon 340 bin 184 oy sayıldı. 2024 Belediye seçimlerinin ve yerel seçimlerin tarihi ise vatandaşların merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Belediye seçimleri ne zaman 2023? Yerel seçim ne zaman yapılacak?

Belediye seçimleri ne zaman 2023? Yerel seçim ne zaman yapılacak?

2024 Belediye seçimleri ve yerel seçimlerin tarihi, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen seçimlerin ardından, vatandaşlar en çok Belediye seçimlerinin tarihini araştırdılar. Belediye seçimleri ne zaman 2023? Yerel seçim ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

BELEDİYE SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Yerel seçimler

BELEDİYE SEÇİMLERİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. En son seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır. Dolayısı ile bir sonraki yerel seçim tarihi 31 Mart 2024 (Pazar gününe denk geliyor yine) tarihinde yapılacaktır.

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ SONUÇLARI

Yaklaşık 57 milyon seçmenin katıldığı 2019 yerel seçimlerinde 48 milyon 340 bin 184 oy kullanıldı. Kullanılan oyların yüzde 44,33 AK Parti, yüzde 30,12 CHP, yüzde 7,45 İYİ Parti, yüzde 7,31 MHP ve yüzde 4,24 HDP almıştı.

Cumhur İttifakı 16 büyükşehir belediyesi, 34 il ve 680 ilçede galip gelirken Millet İttifakı,11 büyükşehir belediyesi, 10 il ve 210 ilçede birinci parti oldu.