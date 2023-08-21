Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

BURSA - Bursa'da belediye otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Hasanköy Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 GE 4265 plakalı otomobil sürücüsü M.A. isimli otomobil sürücüsü kavşakta karşı taraftan gelen 16 TCL 95 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin belirlemesi üzerine belediye otobüsü şoförü Kenan Uğurlu olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilin içerisinde bulunan M.A., S.A. ve M.A. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan S.A.'nın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.