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Belediye otobüsleri ücretsiz mi? Toplu taşıma ücretsiz mi?

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Belediye otobüsleri ücretsiz mi? Toplu taşıma ücretsiz mi?

Okulların açılması ile beraber milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaz tatilinin ardından okul yoluna çıktı. Peki, Bugün belediye otobüsleri ücretsiz mi? Toplu taşıma ücretsiz mi?

Belediye otobüsleri ücretsiz mi? Okulların açılması ile beraber milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaz tatilinin ardından okul yoluna çıktı. Peki, Bugün belediye otobüsleri ücretsiz mi? Toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...

Bugün belediye otobüsleri saat 06.00 - 14.00 arası ücretsiz olacak. Bu saatler arasında vatandaşların peş peşe 4 ücretsiz hakkı bulunuyor.

2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.

2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.

2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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