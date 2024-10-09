Belediye Kütahyaspor Silifke Belediye Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Belediye Kütahyaspor Silifke Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta?

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BELEDİYE KÜTAHYASPOR SİLİFKE BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Belediye Kütahyaspor Silifke Belediye Spor arasındaki TFF 3. Lig 1. Grup maçı yayıncısı bulunmuyor.

BELEDİYE KÜTAHYASPOR SİLİFKE BELEDİYE SPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Belediye Kütahyaspor Silifke Belediye Spor maçı, 13 Ekim Pazargünü oynanacak.

Belediye Kütahyaspor Silifke Belediye Spor maçı, saat 14:30'da başlayacak.

BELEDİYE KÜTAHYASPOR SİLİFKE BELEDİYE SPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Belediye Kütahyaspor Silifke Belediye Spor maçı henüz başlamadı.

BELEDİYE KÜTAHYASPOR SİLİFKE BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Belediye Kütahyaspor Silifke Belediye Spor maçı, ev sahibi takımın sahasında oynanacak.

TFF 3. LİG NEDİR, FORMATI NEDİR?

TFF 3. Lig, Türkiye'deki profesyonel ligler içerisinde 4. kademede ve en altta bulunan ligdir. 1967'de başlayan 3. Lig, 1980-1984 yılları arasında uygulamadan kaldırıldı. 2001'e kadar 3. kademe olarak kalan lig, aynı yıl 2. Lig'in kurulmasıyla 4. kademeye dönüşmüştür. Kasım 2023 tarihinde Filbox 2. Lig ve 3. Lig maçlarının yayın haklarını aldığını duyurdu. 6 Mart 2024'te TFF, her hafta düzenli olarak TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maçın TFF kurumsal YouTube kanalından canlı yayınlanacağını açıkladı. Daha sonra bu sayı haftada 10 maça çıktı.

TFF 3. Lig, bir önceki sezonun sonunda Bölgesel Amatör Lig müsabakaları sonucunda TFF 3. Lig'e yükselen 12 takım, TFF 2. Ligden düşen 8 takım, TFF 3. Lig'de kalan 42 takım ve TFF Yönetim Kurulu'nun 19.07.2023 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan karar ile hakları dondurulan Kahramanmaraşsporve Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüpleri olmak üzere 64 takımdan oluşur.