İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ise Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'a, cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisi ilettiğini söyledi. Akşener'in ilerleyen saatlerde öneriyi Kılıçdaroğlu'na aktaracağını da kaydeden Zorlu, "Akşener'in masaya katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı yardımcısı olur mu?

İmamoğlu ve Yavaş, Akşener'le görüştü; İYİ Partili ismin attığı tweet gündem oldu: Nerede kalmıştık?

Geçtiğimiz cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'daki 5 partinin cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun adında mutabık kaldıklarını ve buna karşı çıktıklarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından masadaki 5 partinin bugün bir toplantı daha yapma kararı alıp cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını duyuracakları belirtilmişti.

BELEDİYE BAŞKANI CUMHURBAŞKANI YARDIMCI OLABİLİR Mİ?

Saat 15.00'te yapılacak toplantının öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti genel merkezine ziyarette bulundu. Dikkat çeken ziyaret sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu bir açıklama yaptı. Zorlu, Millet İttifakı'na bir öneride bulunduklarını belirterek, "13. Cumhurbaşkanının belirlenme süreci 2 Mart'taki toplantının ardından Sayın Genel başkanımız uzlaşma, istişare ile ilgili müzakere sürecini yürütmüştür. Milletin sesi, milletin iradesi olma sorumluluğunu duyan Sayın Genel Başkanımız milletimizin sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı yeni bir öneri ile Millet İttifakı'na önerisini oluşturmuştur. Başkanlarımızın ziyaretleri sırasında seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusunda önerilerini iletmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'na aktaracaktır. Müzakere süreci devam edecektir. Akşener'in toplantıya katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz." dedi.

Ancak Belediye Başkanlarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı olup olmadığı hakkında henüz hukukçulardan açıklama gelmedi.