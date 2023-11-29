"2024 partilerin belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, son tarih ne?" Sorgusu merak edilen konular arasında yer alıyor. AK Parti, 31 Mart'taki yerel seçimlere yönelik temayül yoklamasını 26 Kasım'da tamamladı. Peki, belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? 2024 partilerin belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, son tarih ne?

Vatandaşlar tarafından gözler temayül sonuçlarına ve belediye başkan adayları listesine çevrildi. 2024 partilerin belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, son tarih ne? Merak ediliyor. İl ve ilçelerin yeni belediye başkanlarının kim olacağı araştırılıyor. Peki, 2024 partilerin belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, son tarih ne? İşte detaylar…

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

1 Aralık belediye başkan adayı olmak isteyen ve görevden bu nedenle ayrılması gereken memurların istifaları için son tarih. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler için belediye başkan adaylarının açıklanacağı tarihe ilişkin, "Aralık ayının ortalarına doğru artık adaylarımızı peyderpey açıklamaya inşallah başlarız." dedi.

2024 PARTİLERİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SON TARİH NE?

Şu anda aday açıklamaları konusunda en net cevap AK Parti cephesinden geldi. AK Parti'de temayül yoklaması geçtiğimiz günlerde sonlandı ve aralık ayının 2. haftasında adayların açıklanması bekleniyor. CHP ve HEDEP ise grup toplantılarında adaylarının en demokratik şekilde seçileceklerine dair vurgu yaptılar.