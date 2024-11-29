Belde ne demektir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi kelimenin eş anlamlısı "belde"dir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ KELİMENİN EŞ ANLAMLISI "BELDE"DİR?

A: İlçe

C: Kasaba

B: Vilayet

D: Semt

Cevap: