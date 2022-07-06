(Belçikalı karikatürist Morris'in tasarladığı...) Kim Milyoner Olmak İster 6 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!
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6 Temmuz Çarşamba ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Belçikalı karikatürist Morris'in tasarladığı...) Kim Milyoner Olmak İster 6 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! Belçikalı karikatürist Morris'in tasarladığı, Türkiye'de "Red Kit" adıyla bilinen çizgi roman kahramanının üzerinde hangileri vardır?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 6 TEMMUZ ÇARŞAMBA 200 BİN LİRALIK SORUSU
Belçikalı karikatürist Morris'in tasarladığı, Türkiye'de "Red Kit" adıyla bilinen çizgi roman kahramanının üzerinde hangileri vardır?
A-) Sarı gömlek-siyah yelek-kırmızı fular
B-) Kırmızı gömlek-sarı yelek-siyah fular
C-) Siyah gömlek-kırmızı yelek-sarı fular
D-) Kırmızı gömlek-siyah yelek-sarı fular
Doğru Cevap : A şıkkı