Belçika ve Türkiye, karşı karşıya geleceği Voleybol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı, Brüksel'da, Paleis 12 Stadyumu'nda oynanacak. TRT Spor 2, TRT Spor yıldız Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. Peki, Belçika - Türkiye maçı ne zaman? Belçika - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

Belçika - Türkiye maçı son zamanlarda sporseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalar arasında yerini alıyor. 27 Ağustos'da oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Belçika - Türkiye maçı ne zaman? Belçika - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

27 Ağustos'da oynanacak olan Belçika - Türkiye Voleybol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı saat 18:00'da başlayacak. Heyecanla beklenen Belçika - Türkiye maçı TRT Spor 2, TRT Spor yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE - BELÇİKA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA OYNANACAK?

18:00'da başlayacak olan karşılaşma TRT Spor 2, TRT Spor yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Belçika ve Türkiye, karşı karşıya geleceği Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı, Brüksel'da, Paleis 12 Stadyumu'nda oynanacak. TRT Spor 2, TRT Spor yıldız Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.