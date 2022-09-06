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Belçika – Türkiye maçı ne zaman? Belçika – Türkiye maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu dördüncü maçında yarın Belçika ile karşılaşacak. Peki, Belçika – Türkiye maçı ne zaman? Belçika – Türkiye maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında bugün Belçika ile karşılaşacak. Peki, Belçika – Türkiye maçı ne zaman? Belçika – Türkiye maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? İşte, detaylar…

BELÇİKA – TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak karşılaşma, 14.30'da başlayacak ve NTV'den canlı yayımlanacak.

A Milli Basketbol Takımımız, Karadağ ve Bulgaristan ile yaptığı maçlardan galibiyetle ayrılırken, Gürcistan'a kaybetti.

Belçika ise Gürcistan ve İspanya ile oynadığı maçları kazandı, Karadağ'a mağlup oldu.

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