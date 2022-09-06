Belçika - Türkiye canlı izle! EuroBasket Türkiye canlı izleme linki!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında bugün Belçika ile karşılaşacak. Peki, Belçika - Türkiye canlı izleme linki var mı? İŞte EuroBasket Türkiye canlı izlemelinki!

BELÇİKA – TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak karşılaşma, 14.30'da başlayacak ve NTV'den canlı yayımlanacak.

A Milli Basketbol Takımımız, Karadağ ve Bulgaristan ile yaptığı maçlardan galibiyetle ayrılırken, Gürcistan'a kaybetti.

Belçika ise Gürcistan ve İspanya ile oynadığı maçları kazandı, Karadağ'a mağlup oldu.

NTV 6 Eylül Yayın Akışı