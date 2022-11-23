Belçika - Kanada maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Kasım Belçika - Kanada Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Maç sonucu skoru kaç?
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Belçika - Kanada Dünya Kupası maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor. Belçika maçta 1-0 önde. Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler, Belçika - Kanada maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Kasım Belçika - Kanada Dünya Kupası 2022 maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Belçika - Kanada maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? İşte detaylar...
Belçika - Kanada Dünya Kupası maçı devam ederken maçta atılan goller merak edildi. Belçika maçta şuanda önde. Peki, Belçika - Kanada maçı kaç kaç? Belçika - Kanada maçı bitti mi? 23 Kasım Belçika - Kanada maçının gollerini kim attı? Belçika - Kanada Dünya Kupası tüm golleri izle!
Belçika - Kanada, Dünya Kupası F grubu maçı 23 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 22:00 'da başladı.
Belçika - Kanada maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.
Maçı Belçika 1-0 kazandı. Buna göre Belçika 3 puanla şuanda grupta lider.
Maçı Belçika 1-0 önde tamamladı. Maçta atılan goller şöyle:
Belçika'nın golleri:
- 44. dakika : Michy Batshuayi
MAÇ SONUCU : BELÇİKA 1 - 0 KANADA
Maç, Al Rayyan'da, Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanacak.