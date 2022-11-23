Belçika - Kanada maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Kasım Belçika - Kanada Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Maç sonucu skoru kaç?

Belçika - Kanada Dünya Kupası maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor. Belçika maçta 1-0 önde. Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler, Belçika - Kanada maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Kasım Belçika - Kanada Dünya Kupası 2022 maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Belçika - Kanada maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? İşte detaylar...