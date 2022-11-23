Belçika - Kanada maç özeti izle! 23 Kasım Belçika - Kanada maçının özeti yayınlandı mı? Belçika - Kanada maçının tüm gollerini izle!
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Belçika - Kanada maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, Belçika - Kanada maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 23 Kasım Belçika - Kanada maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Belçika - Kanada maç özeti yayınlandı mı? Belçika - Kanada maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...
Belçika - Kanada maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, Belçika - Kanada maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 23 Kasım Belçika - Kanada maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Belçika - Kanada maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...
Belçika - Kanada, Dünya Kupası F grubu maçı 23 Kasım 2022 Çarşamba günü yani bugün saat 22:00 'da başladı.
Belçika - Kanada maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.
Maç 1-0 Belçika'nın galibiyeti ile tamamlandı.
Maçı Belçika 1-0 önde tamamladı. Maçta atılan goller şöyle:
Belçika'nın golleri:
- 44. dakika : Michy Batshuayi
İLK YARI SONUCU : BELÇİKA 1 - 0 KANADA
MAÇ SONUCU : BELÇİKA 1 - 0 KANADA
Maçın bitiminin ardından maç özetini TRT Spor veya TRT Spor Youtube ekranlarından izleyebilirsiniz.
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Maç, Al Rayyan'da, Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanacak.