Belçika - Kanada maç özeti izle! 23 Kasım Belçika - Kanada maçının özeti yayınlandı mı? Belçika - Kanada maçının tüm gollerini izle!

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Belçika - Kanada maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, Belçika - Kanada maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 23 Kasım Belçika - Kanada maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Belçika - Kanada maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...

BELÇİKA - KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belçika - Kanada, Dünya Kupası F grubu maçı 23 Kasım 2022 Çarşamba günü yani bugün saat 22:00 'da başladı.

BELÇİKA - KANADA DÜNYA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika - Kanada maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

BELÇİKA - KANADA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 1-0 Belçika'nın galibiyeti ile tamamlandı.

BELÇİKA - KANADA MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçı Belçika 1-0 önde tamamladı. Maçta atılan goller şöyle:

Belçika'nın golleri:

44. dakika : Michy Batshuayi

İLK YARI SONUCU : BELÇİKA 1 - 0 KANADA