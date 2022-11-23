Belçika kalecisi kim? Thibaut Courtois kimdir? Belçika'nın kalecisi Thibaut Courtois hangi takımda oynuyor, kaç yaşında, nereli?

Dünya Kupası'nda bulunan Belçika'nın kalecisi kimdir merak ediliyor. Peki, Belçika kalecisi kim? Thibaut Courtois kimdir? Belçika'nın kalecisi Thibaut Courtois hangi takımda oynuyor, nereli? İşte detaylar...

Belçika'nın kalecisi Thibaut Courtois'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Thibaut Courtois kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mevkisi ne? Bilgiler sizlerle...

BELÇİKA'NIN KALECİSİ KİMDİR?

Belçika'nın kalecisi Thibaut Courtois'dir.

THİBAUT COURTOİS KİMDİR?

Thibaut Nicolas Marc Courtois (d. 11 Mayıs 1992), Belçikalı millî kaleci. La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giymektedir.

Kariyeri

Bree doğumlu genç kaleci ilk profesyonel tecrübesine Bilzen V.V., takımında başlamıştır. 1999 yılında henüz 7 yaşındayken Racing Genk takımına transfer olarak kariyerinde önemli bir adım attı.

Racing Genk

Racing Genk altyapısında yetişen futbolcu, 17 Nisan 2009'da daha 17 yaşını doldurmadan ilk resmi maçına çıktı ve KAA Gent ile oynanan lig maçında takımının kalesini korudu. Sonraki sezon ise Davino Verhulst ve László Köteles'in ardında üçüncü kaleci olarak forma şansı bulamadı. 2010-11 sezonunun başında itibaren ise takımın birinci kaleciliğine getirildi. Pro League'de 2010-11 sezonunda 40 maçta 39 gol yedi ve sezon sonunda hem Genk takımının en iyi oyuncusu hem de ligin en iyi kalecisi seçildi. Sezon sonunda Genk, Belçika şampiyonu oldu.

Chelsea

14 Temmuz 2011 tarihinde Genk, Courtois için Premier League kulübü Chelsea ile anlaşma sağladı. 26 Temmuz 2011 tarihinde Courtois, Chelsea FC ile beş yıllık sözleşme imzaladı.

Atletico Madrid

26 Temmuz 2011 tarihinde Courtois La Liga kulübü Atlético Madrid'e bir sezonluk kiralandı. Courtois'a önceki sezon Manchester United'a giden David de Gea tarafından giyilen 13 numaralı forma verildi.

Sezon başında UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarında Joel Robles'un yedeği olarak bekledi. 25 Ağustos 2011'de Vitória ile oynanan Avrupa Ligi play-off maçı rövanşında ilk kez Madrid kalesini korudu. 3 gün sonra CA Osasuna karşısında ilk La Liga maçına çıkan kaleci, bir maç dışında bütün lig maçlarında Madrid'in kalecisiydi. Kaçırdığı tek maçın nedeni 26 Kasım 2011'de oynanan Madrid derbisinde, Real Madrid'li Karim Benzema'ya yaptığı faul sonucu kariyerinin ilk kırmızı kartını almasıydı. Madrid, o sezon Avrupa Ligi finaline çıkarken, Courtois sadece tur atlamayı garantiledikleri son grup maçında forma giymemişti. Finalde Athletic Bilbao karşısında sahaya ilk 11'de çıkan kaleci, bu maçta gol yemedi ve maçı 3-0 kazanarak kariyerinin ilk Avrupa Kupası'na ulaştı.

Başarılı performansı sonucu Courtois'in kiralık sözleşmesi bir sezon daha uzatıldı. Sezona sözleşmeli olduğu Chelsea ile oynadıkları UEFA Süper Kupası maçıyla başladı. Rakiplerini 4-1 yenerek, Süper Kupa'nın sahibi oldular. Ligde 37 maç forma giyen kaleci sadece 29 gol yerken, 20 maç kalesinde gol görmedi. Kendi sahalarında oynadıkları maçlarda 820 dakika gol yemeyerek kulüp rekorunu kırdı. Avrupa Ligi maçlarında ise yedek kaleci Sergio Asenjo'ya şans verilirken, Courtois yedek bekledi. Copa del Rey de ise finale çıkmaya başardılar. Courtois'in 120 dakika forma giydiği mücadele sonunda Atletico Madrid, Real Madrid'i 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Böylece Real Madrid'i 14 yıl sonra ilk kez yenmiş oldular.

2013-14 sezonu için Courtois, bir kez daha Atletico Madrid tarafından kiralandı. Bu sezon kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamış oldu. Yarı finalde Chelsea FC ile eşleştiler. Courtois'in sözleşmesinde yazan bir maddeye göre, kaleci Chelsea'ye karşı oynatılırsa Atletico Madrid'in maç başına 3 milyon euro ödemesi gerekmekteydi. Atletico Madrid'in başkanı bu parayı karşılayamayacakları için Courtois'in oynatılmayacağını açıklasa da UEFA yaptığı açıklamada kalecinin bir ücret ödenmeden forma giyebileceği kararını verdi. Courtois'in de forma giydiği maçlar sonunda Atletico Madrid, Chelsea'yi eleyerek 40 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi Finaline kaldı. Ondan sonra kiralık sözleşmesi bitince Chelsea'ye geri döndü ordan Real Madrid Courtois'i satın aldılar.