Belçika İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Belçika İtalya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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BELÇİKA İTALYAMAÇ ÖZETİ

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Belçika İtalya maçı henüz sona ermedi. Özet yayınlandığında sayfamızda yer alacaktır.

BELÇİKA İTALYAMAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Belçika İtalya maçı henüz sona ermedi.

BELÇİKA İTALYAMAÇI NE ZAMANDI?

22.45'te başlayan Belçika İtalya maçı 14 Kasım Perşembe günü oynandı.

BELÇİKA İTALYAMAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Belçika İtalya maçı canlı olarak EXXEN platformundan yayınlandı.