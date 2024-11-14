Belçika İtalya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Belçika İtalya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?

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BELÇİKA İTALYA MAÇI CANLI İZLE

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BELÇİKA İTALYA MAÇI CANLI YAYIN

Belçika ile İtalya arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanalından canlı maç izlenebilecek.

BELÇİKA İTALYAMAÇI SAAT KAÇTA?

Belçika İtalya maçı saat 22.45'te başlayacak.

BELÇİKA İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Belçika ve İtalya, karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi maçı, Brüksel'da, King Baudouin Stadyumu'nda oynanacak.

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