Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kişinin açtığı ateş sonucu İsveç vatandaşı 2 kişi yaşamını yitirdi. Saldırganın DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilirken, ABD'de öldürülen Filistinli çocuğun intikamını almak için olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Ölen İsveçlilerin ise EURO 2024 Elemeleri'nde karşılaşan Belçika ve İsveç milli takımlarının maçını izlemek için şehre geldiği öğrenildi. Peki, Belçika İsveç maçında ne oldu, maç neden yarıda kaldı?

Belçika İsveç maçında ne oldu, maç neden yarıda kaldı?

Belçika'nın başkenti Brüksel'de motosikletli bir kişi cadde üzerinde çevreye rastgele ateş açtı. Olayda İsveç vatandaşı 2 kişi yaşamını yitirirken, saldırganın DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu, ABD'de öldürülen Filistinli çocuğun intikamını almak için olayı gerçekleştirdiği iddia edildi. Ölenlerin ise EURO 2024 Elemeleri'nde karşılaşan Belçika ve İsveç milli takımlarının maçını izlemek için şehre geldiği ortaya çıktı. Öte yandan saldırgan hala yakalanmadı.

CADDEDE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Yerel basından alınan bilgiye göre, yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde rastgele ateş açtı. Görüntülerde, zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği ve gözden kaybolduğu görüldü.

HAYATINI KAYBEDEN İKİ KİŞİ MİLLİ MAÇ İÇİN ŞEHRE GELMİŞ

Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi. Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye ise henüz ulaşılamadı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay anına ilişkin yayınlanan cep telefonu kamerası görüntülerinde, bir adamın büyük bir silah kullanarak bir istasyon yakınında birkaç kez ateş ettiği görüldü. Belçika gazetesi Het Laatste Nieuws, saldırganın otomatik tüfek kullandığını ve bölgeden scooter ile kaçtığını yazdı.

Saldırganın DEAŞ üyesi olduğu iddia edilirken, ABD'de öldürülen 6 yaşındaki Filistinli çocuğun intikamını almak için olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

6 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİ ÇOCUĞUN ÖLDÜRÜLMESİ

Chicago'nun güneybatısındaki Plainfield yerleşkesinde, ev sahibi 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, 32 yaşındaki Filistinli anne Hanaan Shahin ile 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayoume'ye evinin kapısını çalarak bıçakla saldırmıştı. Will County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, çocuğu 26 defa bıçaklayan Czuba'nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması" olduğu iddia edilmişti. 6 yaşındaki Wadea, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklanmıştı.

BELÇİKA-İSVEÇ MAÇI İPTAL EDİLDİ