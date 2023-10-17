EURO 2024 Elemeleri Belçika-İsveç maçı Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşti. Belçika-İsveç maçı neden iptal edildi ve EURO 2024 Elemeleri'nde kavga mı çıktı soruları gündeme geliyor. Motosikletli bir kişi cadde üzerinde çevreye rastgele ateş açması sonucunda maç iptal edildi. Peki, Belçika-İsveç maçı neden iptal edildi? EURO 2024 Elemeleri'nde kavga mı çıktı?

Belçika-İsveç maçı neden iptal edildi? EURO 2024 Elemeleri'nde kavga mı çıktı?

Belçika- İsveç maçı neden iptal edildi ve EURO 2024 Elemeleri'nde kavga mı çıktı sorularına yanıt aranıyor. Brüksel'de maç esnasında çıkan kavga sonucu 2 İsveç vatandaşı yaşamını yitirdi. Belçika-İsveç maçı neden iptal edildi? EURO 2024 Elemeleri'nde kavga mı çıktı? Detaylar haberimizdedir…

BELÇİKA-İSVEÇ MAÇI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2 İsveç taraftarının silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından yeni gelişme yaşandı. Belçika-İsveç maçı, İsveçli oyuncuların ikinci yarıya çıkmak istememesi sebebiyle iptal edildi. Belçikalı oyuncular da kararı desteklerken, seyircilerin güvenlikleri için stadyumdan dışarı çıkmamaları yönünde anons yapıldı.

EURO 2024 ELEMELERİ'NDE KAVGA MI ÇIKTI?

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda İsveç vatandaşı 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilirken, hayatını kaybeden İsveçlilerin EURO 2024 Elemeleri'nde karşılaşan Belçika ve İsveç milli takımlarının maçını izlemek için şehre geldiği ortaya çıktı. Saldırının stadyum yakınlarında olduğu belirtildi. Saldırının gerçekleştiği nokta King Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede yer alıyor.

Olayın ardından yeni gelişme yaşandı. Belçika-İsveç maçı, İsveçli oyuncuların ikinci yarıya çıkmak istememesi sebebiyle iptal edildi. Belçikalı oyuncular da karara destek verdi.