2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda oynanan Belçika-İsveç maçı terör saldırısı nedeniyle yarıda kaldı. Peki, Belçika - İsveç maçı ne zaman oynanacak, neden durdu? Belçika - İsveç karşılaşması ne zamana ertelendi?

Belçika - İsveç maçı ne zaman oynanacak, neden durdu? Belçika - İsveç karşılaşması ne zamana ertelendi?

İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren Belçika - İsveç maçı stadyum çevresinde yaşanan silahlı saldırılar sonucu oyuncuların sahaya çıkmaması nedeniyle başlamadı. Saldırıda ölen 2 kişinin müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi. Belçika - İsveç maçı ne zaman oynanacak, neden durdu? Belçika - İsveç karşılaşması ne zamana ertelendi?

BELÇİKA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA, EURO 2024 Elemeleri F Grubu'nda oynanan ve stat çevresindeki silahlı saldırı nedeniyle 2 kişinin ölmesi sonrası yarıda kalan Belçika-İsveç karşılaşmasının devam etmeyeceğini açıkladı. Mücadele 1-1'lik sonuçla tescil edildi.

İKİ TAKIMA DA BİRER PUAN VERİLDİ

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Yarıda kalan maçın devre arasındaki skoru (1-1) nihai sonuç olarak onaylandı ve iki takıma da birer puan verildi. F Grubu'nun sıralaması buna göre güncellenecek ve sarı kartlar geçerli olacak." ifadeleri kullanıldı.

Belçika-İsveç

BELÇİKA, EURO 2024'Ü GARANTİLEMİŞTİ

Açıklamada, iki ülke federasyonunun da kalan sürenin oynanmaması ve devre arasındaki sonucun tescil edilmesi yönünde talepte bulundukları belirtildi. F Grubu'nda ilk iki sırada yer alan Belçika ve Avusturya, turnuvaya katılmayı garantilemişti.