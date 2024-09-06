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Belçika İsrail maçı hangi kanalda? Belçika İsrail maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

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Belçika İsrail UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Belçika İsrail maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Belçika İsrail maçını hangi kanal veriyor? İşte Belçika İsrail maçı yayın bilgisi!

Belçika İsrail maçı hangi kanalda? Belçika İsrail UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Belçika İsrail maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Belçika İsrail maçını hangi kanal veriyor? İşte Belçika İsrail maçı yayın bilgisi haberimizde...

BELÇİKA İSRAİL MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika İsrail maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Belçika İsrail maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Belçika İsrail maçını şifresiz izleyebilecekler.

BELÇİKA İSRAİL MAÇI SAAT KAÇTA?

Belçika İsrail maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

BELÇİKA İSRAİL İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Belçika İsrail maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 20.45'te açıklanması bekleniyor.

BELÇİKA İSRAİL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Belçika İsrail maçı, Brüksel'da, King Baudouin Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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