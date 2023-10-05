Belçika hangi yarım kürede, kıtada? Belçika'nın konumu, nüfusu ve harita bilgisi

Batı Avrupa'da yer alan Belçika, Kuzey Yarımküre'de bulunur. Tarihi zenginlikleri, çikolata ve bira kültürü, şehirleri ve Avrupa Birliği'nin merkezlerinden biri olmasıyla ünlüdür. Hollanda, Kuzey Denizi, Lüksemburg, Almanya ve Fransa ile sınırları paylaşır. Sahil şeridi, liman kenti Zeebrugge ile önemli bir uluslararası ticaret merkezine ev sahipliği yapar. Ülkenin başkenti Brüksel'dir ve para birimi Euro'dur. Belçika'nın iç bölgeleri tarım arazileri, nehir vadileri ve göller ile doludur.

Ülkenin üç dilli bir yapısı vardır ve resmi dilleri Flamanca, Fransızca ve Almanca'dır. Bu ülke, tarihi zenginlikleri, çikolata ve bira kültürü, şehirleri ve Avrupa Birliği'nin merkezlerinden biri olarak ünlüdür. Şimdi, Belçika'nın konumu ve harita bilgisi hakkında daha fazla bilgi verelim.

BELÇİKA HANGİ YARIM KÜREDE?

Belçika, Batı Avrupa'da yer alan ve coğrafi olarak Kuzey Yarımküre'de bulunan bir ülke olarak bilinir. Belçika, kuzeyde Hollanda, batıda Kuzey Denizi, güneyde Lüksemburg ve doğuda Almanya ile sınırları paylaşan bir ülkedir. Ayrıca, güneybatısında Fransa ile sınır komşusudur. Coğrafi olarak, Belçika'nın sahil şeridi bulunur ve bu sahil, liman kenti Zeebrugge ile önemli bir uluslararası ticaret merkezine ev sahipliği yapar. Ülkenin başkenti Brüksel'dir, ancak diğer büyük şehirler arasında Antwerp, Gent ve Brugge gibi önemli yerler vardır.

BELÇİKA HANGİ KITADA?

Batı Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden Belçika, 11 milyona yaklaşan nüfusu ve zengin tarihi geçmişiyle dünyanın en önemli siyasi, ekonomik ve kültürel merkezlerinden biri. Ülkede Felemenkçe, Fransızca ve Almanca olmak üzere üç ayrı dil konuşuluyor.

BELÇİKA'NIN TARİHİ

Belçika, resmi olarak Belçika Krallığı olarak adlandırılır ve para birimi Euro'dur (EUR). Ülkenin tarihi Orta Çağ'a kadar uzanır ve bu dönemdeki tarihi kentler, kaleler ve katedraller hala ziyaretçiler için büyüleyici bir cazibe merkezidir. Belçika, 1830 yılında Hollanda'dan ayrılarak bağımsız bir krallık olarak kuruldu.

Belçika'nın haritasına baktığınızda, ülkenin büyük ölçüde düzlükler ve ovalarla kaplı olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Ardennler bölgesi, ülkenin güneydoğusunda yer alır ve bu bölge dağlık manzaralar, ormanlar ve doğal parklarla ünlüdür. Belçika'nın iç bölgeleri tarım arazileri, nehir vadileri ve göller ile doludur.

Belçika, çeşitli kültürel etkinlikleri, festivalleri ve sanat galerileri ile ünlüdür. Ayrıca, dünya çapında ün kazanan çikolatası ve bira kültürü ile tanınır. Belçika mutfağı, waffle, frikandel, moules-frites (midye ve patates kızartması), ve çeşitli peynirler gibi lezzetler içerir.

Ülkenin üç dilli bir yapısı vardır ve resmi dilleri Flamanca (Flemish), Fransızca ve Almanca'dır. Bu çok dilli yapı, ülkenin kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtır.

Künye

Başkent: Brüksel

Nüfus: 11 milyon 409 bin (2016 tahmini)

Etnik yapı: Yüzde 75 Belçikalı, yüzde 4,1 İtalyan, yüzde 3,7 Faslı, yüzde 2,4 Fransız, yüzde 2 Türk, yüzde 2 Hollandalı, yüzde 12,8 diğer

Yüzölçümü: 30 bin 528 kilometrekare

Dil: Resmi diller Hollandaca, Fransızca ve Almanca

Din: Yüzde 52,5 Hristiyan, yüzde 5 Müslüman, yüzde 2,5 Musevi, yüzde 0,3 Budist, yüzde 41,8 diğer

Para Birimi: Avro

Sonuç olarak, Belçika, Kuzey Yarımküre'de yer alan büyüleyici bir Avrupa ülkesidir. Coğrafi konumu, kültürel zenginliği ve lezzetli mutfağı ile Belçika, tarih meraklıları, gurme gezginler ve sanatseverler için çekici bir destinasyondur. Bu benzersiz ülkeyi ziyaret etmek, Belçika'nın tarihi dokusunu, doğal güzelliklerini ve lezzetlerini keşfetmek için büyüleyici bir fırsattır.