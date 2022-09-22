Belçika - Galler maçı ne zaman, hangi kanalda? Belçika - Galler maçı saat kaçta? Belçika - Galler maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı?

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BELÇİKA - GALLER MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Belçika - Galler arasında Kral Baudouin stadyumunda oynanacak mücadele 22 Eylül Perşembe günü S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

BELÇİKA - GALLER MAÇI SAAT KAÇTA?

Belçika - Galler arasındaki mücadele 22 Eylül Perşembe günü saat 21:45'de başlayacak.