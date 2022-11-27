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Belçika - Fas maçı ne zaman saat kaçta? Belçika - Fas maçı şifresiz izleniyor mu? Belçika - Fas maçı şifreli mi?

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Belçika - Fas maçı ne zaman saat kaçta? Belçika - Fas maçı şifresiz izleniyor mu? Belçika - Fas maçı şifreli mi?

Dünya kupası karşılaşmaları tüm hızıyla devam ederken bugünkü karşılaşmalar arasında yer alan Belçika - Fas maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilenler arasında Belçika - Fas maçı şifresiz izleniyor mu? Sorusu da yer alıyor. Peki, Belçika - Fas maçı ne zaman saat kaçta? Belçika - Fas maçı şifresiz izleniyor mu? Belçika - Fas maçı şifreli mi, şifresiz mi?

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Belçika - Fas maçı ne zaman, hangi kanalda?Belçika - Fas maçı ne zaman, hangi kanalda?

Sporseverler tarafından 26 Kasım tarihinde oynanacak olan Dünya kupası karşılaşmalarından, Belçika - Fas maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise Belçika - Fas maçı şifresiz izleniyor mu? Sorusu oluyor. Bu haberimizde futbolseverler tarafından merak edilen Belçika - Fas maçı ne zaman saat kaçta? Sorusunu yanıtladık. Peki, Belçika - Fas maçı ne zaman saat kaçta? Belçika - Fas maçı şifresiz izleniyor mu? Belçika - Fas maçı şifreli mi, şifresiz mi?

27 Kasım Pazar günü oynanacak olan dünya kupası maçı, saat 16:00'da Doha'da, Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.

27 Kasım Pazar günü oynanacak olan karşılaşma, şifresiz olarak izlenebiliyor. Belçika - Fas karşılaşması saat 16:00'da TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. TRT 1 kanalı, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Belçika Fas Gündem Spor Haberler

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