Dünya kupası karşılaşmaları tüm hızıyla devam ederken bugünkü karşılaşmalar arasında yer alan Belçika - Fas maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilenler arasında Belçika - Fas maçı şifresiz izleniyor mu? Sorusu da yer alıyor. Peki, Belçika - Fas maçı ne zaman saat kaçta? Belçika - Fas maçı şifresiz izleniyor mu? Belçika - Fas maçı şifreli mi, şifresiz mi?

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Sporseverler tarafından 26 Kasım tarihinde oynanacak olan Dünya kupası karşılaşmalarından, Belçika - Fas maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise Belçika - Fas maçı şifresiz izleniyor mu? Sorusu oluyor. Bu haberimizde futbolseverler tarafından merak edilen Belçika - Fas maçı ne zaman saat kaçta? Sorusunu yanıtladık. Peki, Belçika - Fas maçı ne zaman saat kaçta? Belçika - Fas maçı şifresiz izleniyor mu? Belçika - Fas maçı şifreli mi, şifresiz mi?

BELÇİKA - FAS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

27 Kasım Pazar günü oynanacak olan dünya kupası maçı, saat 16:00'da Doha'da, Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.

BELÇİKA - FAS MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİYOR MU?

27 Kasım Pazar günü oynanacak olan karşılaşma, şifresiz olarak izlenebiliyor. Belçika - Fas karşılaşması saat 16:00'da TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. TRT 1 kanalı, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4