Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında bugün Belçika ile Fas karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası Belçika - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Belçika- Fas maçının hakemi kim? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Sonucu merakla beklenen maçta F Grubu'nda 2. hafta maçında Belçika ile Fas karşı karşıya gelecek. Peki, Belçika-Fas maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Belçika- Fas maçının hakemi kim ,muhtemel 11'leri beli mi? Detaylar haberimizde..

Belçika, Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta Kanada'yı 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. 3 puanlı Belçika, grupta liderlik koltuğunda oturuyor. Fas ise Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ile 0-0 berabere kalmıştı. 1 puanlı Fas, grupta 3. sırada bulunuyor.

BELÇİKA- FAS MAÇI NE ZAMAN?

Dünya kupası Gurubunda ilk maçında Kannadayı (1-0) skorileyenen Belçika grubun ikinci müsabakasında 27 Kasım Pazar saat 16.00 da Fas ilekarşıkarşıya gelecek. Belçika -Fas karşılaşmasıTRT 1 den naklen yayınlanacak.

BELÇİKA- FAS MAÇININ HAKEMİ KİM?

Dünya Kupası F.Grubu'nun ikinci haftasında Belçika ile Fas arasındaki karşılaşma saat 16.00 da başlayacak .Al Thumama Stadyumu'ndaki maçta hakem César Arturo Ramos görev yapacak.

BELÇİKA- FAS MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ BELİM Mİ?

Belçika: Courtois, Dendonc ,Vertong, Alderwe, Witsel, Onana, Meunier, Carrasco, Hazard, De Bruyne, Batshuayi

Fas: Bono, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Amrabat, Amallah, Boufal, Ounahi, Ziyech, En- Nesyri,