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Belçika Dünya Kupası'nda var mı? Belçika Dünya Kupası'na gidiyor mu?

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Belçika Dünya Kupası'nda var mı? Belçika Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Belçika Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Belçika Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Belçika Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

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Belçika Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Belçika Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Belçika Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Belçika Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

BELÇİKA DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

Belçika 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almaktadır. Dünya Kupası'nda F grubunda yer alan Belçika'nın gruptaki rakipleri Hırvatistan, Fas ve Kanada'dır. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

  • A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
  • B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler
  • C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
  • D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya
  • E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika
  • F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
  • G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
  • H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?

  • Katar: Ev sahibi
  • Almanya: UEFA elemeleri J Grubu 1.si
  • Danimarka: UEFA elemeleri F Grubu 1.si
  • Brezilya: CONMEBOL elemeleri 1.si
  • Fransa: UEFA elemeleri D Grubu 1.si
  • Belçika: UEFA elemeleri E Grubu 1.si
  • Hırvatistan: UEFA elemeleri H Grubu 1.si
  • Sırbistan: UEFA elemeleri A Grubu 1.si
  • İspanya: UEFA elemeleri B Grubu 1.si
  • İsviçre: UEFA elemeleri C Grubu 1.si
  • İngiltere: UEFA elemeleri I Grubu 1.si
  • Hollanda: UEFA elemeleri G Grubu 1.si
  • Arjantin: CONMEBOL elemeleri 2.si
  • İran: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 1.si
  • Güney Kore: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 2.si
  • Japonya: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 2.si
  • Suudi Arabistan: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 1.si
  • Ekvador: CONMEBOL elemeleri 4.sü
  • Uruguay: CONMEBOL elemeleri 3.sü
  • Kanada: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 1.si
  • Gana: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
  • Senegal: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
  • Portekiz: UEFA elemeleri play-off kazananı
  • Polonya: UEFA elemeleri play-off kazananı
  • Tunus: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
  • Fas: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
  • Kamerun: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
  • Meksika: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 2.si
  • ABD: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 3.sü
  • Galler: UEFA elemeleri play-off kazananı
  • Avustralya: Konfederasyonlararası play-off kazananı
  • Kosta Rika: Konfederasyonlararası play-off kazananı
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