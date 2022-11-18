Belçika Dünya Kupası'nda var mı? Belçika Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Belçika Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Belçika Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Belçika Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

Belçika'da bütçe depremi: Bakan Eva de Bleeker istifa etti

Belçika Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Belçika Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Belçika Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Belçika Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

BELÇİKA DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

Belçika 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almaktadır. Dünya Kupası'nda F grubunda yer alan Belçika'nın gruptaki rakipleri Hırvatistan, Fas ve Kanada'dır. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?